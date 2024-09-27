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В "КазАвтоЖол" обратились к казахстанским водителям

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Обледенелая трасса
Дорога. Иллюстративное фото: pixabay.com

В АО "НК "КазАвтоЖол" выступили с обращением к казахстанским водителям, предупредив об ухудшении погодных условий, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"Уважаемые участники дорожного движения! Просим вас соблюдать правила безопасности и учитывать ухудшение погодных условий на дорогах", - говорится в сообщении ведомства, опубликованном в Telegram-канале.

По данным ведомства, в Северо-Казахстанской и Акмолинской областях местами ожидаются дожди. В Восточно-Казахстанской области возможен мокрый снег.

В Алматы, Алматинской области и в области Жетiсу ожидаются дожди, в горных районах возможен снег.

Сегодня сообщалось, что жителей южных областей только ожидает ощутимое понижение температуры воздуха. Антициклон принесет первые заморозки в ночные часы в Жамбылской и Алматинской областях, а также в области Жетісу.

При этом столбики термометров зафиксируют отрицательные температуры не только на поверхности почвы, но и в воздухе.

Как себя вести при гололеде

Спасатели рассказали о правилах поведения при гололеде. Так, пешеходам необходимо:

  • выбирать нескользящую обувь с мелкими узорами на подошве, не носить обувь на высоком каблуке;
  • быть осторожными в местах перехода на другую сторону дороги, не спешить, не бегать;
  • внимательно смотреть себе под ноги, стараться обходить опасные места (замерзшие лужи, склоны лестницы);
  • если нет возможности обойти ледяную землю, то нужно проходить по льду короткими шагами как лыжник;
  • ходить медленно, ноги слегка расслабив в коленях.

Автомобилистам в условиях гололеда рекомендуется:

  • менять летние шины на зимние;
  • не забывать подавать соответствующие сигналы при движении, повороте или остановке автомобиля;
  • соблюдать безопасное расстояние между автомобилями.

Следует помнить, что водитель должен уступать дорогу людям, которые переходят проезжую часть, а пешеходы обязаны проходить в специально отведенных для этого местах с максимальной осторожностью.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2166822-v-kazavtozhol-obratilis-k-kazahstanskim-voditelyam/

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