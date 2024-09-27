В "КазАвтоЖол" обратились к казахстанским водителям
Опубликовано:
В АО "НК "КазАвтоЖол" выступили с обращением к казахстанским водителям, предупредив об ухудшении погодных условий, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ведомства.
"Уважаемые участники дорожного движения! Просим вас соблюдать правила безопасности и учитывать ухудшение погодных условий на дорогах", - говорится в сообщении ведомства, опубликованном в Telegram-канале.
По данным ведомства, в Северо-Казахстанской и Акмолинской областях местами ожидаются дожди. В Восточно-Казахстанской области возможен мокрый снег.
В Алматы, Алматинской области и в области Жетiсу ожидаются дожди, в горных районах возможен снег.
Сегодня сообщалось, что жителей южных областей только ожидает ощутимое понижение температуры воздуха. Антициклон принесет первые заморозки в ночные часы в Жамбылской и Алматинской областях, а также в области Жетісу.
При этом столбики термометров зафиксируют отрицательные температуры не только на поверхности почвы, но и в воздухе.
Как себя вести при гололеде
Спасатели рассказали о правилах поведения при гололеде. Так, пешеходам необходимо:
- выбирать нескользящую обувь с мелкими узорами на подошве, не носить обувь на высоком каблуке;
- быть осторожными в местах перехода на другую сторону дороги, не спешить, не бегать;
- внимательно смотреть себе под ноги, стараться обходить опасные места (замерзшие лужи, склоны лестницы);
- если нет возможности обойти ледяную землю, то нужно проходить по льду короткими шагами как лыжник;
- ходить медленно, ноги слегка расслабив в коленях.
Автомобилистам в условиях гололеда рекомендуется:
- менять летние шины на зимние;
- не забывать подавать соответствующие сигналы при движении, повороте или остановке автомобиля;
- соблюдать безопасное расстояние между автомобилями.
Следует помнить, что водитель должен уступать дорогу людям, которые переходят проезжую часть, а пешеходы обязаны проходить в специально отведенных для этого местах с максимальной осторожностью.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2166822-v-kazavtozhol-obratilis-k-kazahstanskim-voditelyam/
В случае, если ваш никнейм не соответствует требованиям правил, пожалуйста, измените его до 4 октября. В противном случае, он будет заменен автоматически.