Минусовую температуру обещают казахстанцам в выходные

В предстоящие выходные ощутимое понижение температуры ожидается не только в северных, но и в южных регионах Казахстана, передает NUR.KZ со ссылкой на РГП "Казгидромет".

Как сообщают синоптики "Казгидромет", в предстоящие выходные северо-западный антициклон, смещаясь через территорию Казахстана, сохранит погоду преимущественно без осадков.

И если северные регионы уже готовы к холодам, то жителей южных областей только ожидает ощутимое понижение температуры воздуха. Подпитываемый холодными северными потоками антициклон принесет первые заморозки в ночные часы в Жамбылской и Алматинской областях, а также в области Жетісу.

Ожидается, что столбики термометров зафиксируют отрицательные температуры не только на поверхности почвы, но и в воздухе.

Напомним, ранее синоптики рассказали, какой ожидается погода осенью в Казахстане. Сообщалось, что теплая и не очень дождливая погода продержится только в первые 10 дней сентября, затем будет наблюдаться частая смена атмосферных фронтов, что приведет к неустойчивым погодным условиям на большей части Казахстана.

При этом в октябре и ноябре в целом температура воздуха на основной части Казахстана будет ниже в сравнении с прошлыми годами, а количество осадков прогнозируется на уровне нормы и больше почти во всех регионах страны.