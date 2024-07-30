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Еще один ЖК сносят по решению суда в Алматы (видео)

Опубликовано:

Снос ЖК в Алматы
Снос ЖК. Фото: акимат Алматы

Очередной незаконно строящийся жилой комплекс сносят в Алматы - ЖК Graff попал под снос по решению суда, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат города.

Возводился данный объект в микрорайоне Ерменсай - его снос связан с отсутствием разрешительных документов на трех земельных участках.

"20 января 2023 года в отношении заказчика (физлицо) управлением приняты административные меры с выдачей предписания на устранение допущенных нарушений, а позднее подан иск на снос в Бостандыкский районный суд. 24 июля прошлого года решением районного суда исковое заявление управления о сносе незаконного строительства удовлетворено", - говорится в сообщении.

Отмечается, что по решению суда была подана апелляция, однако 19 октября 2023 года апелляционный суд оставил решение суда первой инстанции без изменения.

Снос объекта начат 29 июля с участием судебных исполнителей департамента юстиции.

В ведомстве отметили, что с начала прошлого года полностью или частично снесено уже 40 незаконных объектов.

Отметим, в Алматы регулярно сносят незаконно построенные здания. Так, например, ранее собственника семиэтажного дома в Медеуском районе обязали снести строение. До этого в городе демонтировали незаконное здание в микрорайоне Кайрат.

Еще в Алматы снесли пристройку в предгорном районе.

В июне снесли объект по улице Каримова. Как рассказали в управлении градостроительного контроля города, ранее на основании обращения жителя была проведена внеплановая проверка. Она установила отсутствие разрешительных документов на строительство.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2141653-eshche-odin-zhk-snosyat-po-resheniyu-suda-v-almaty/

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