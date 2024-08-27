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Незаконно построенную автомойку сносят в Алматы (фото)

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Незаконно построенная автомойка в Алматы
Незаконно построенная автомойка. Фото: пресс-служба акимата Алматы

В Алматы в микрорайоне Калкаман сносят очередную незаконно построенную автомойку. Ее владелец возвел объект без разрешительных документов, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат.

Было установлено, что объект в мкр Калкаман по улице Толе би (Машана) возведен собственником без разрешительных документов. В связи с этим управлением градостроительного контроля Алматы был подан иск на снос в Ауэзовский районный суд.

11 января иск был удовлетворен. ​​​Снос объекта начат накануне при содействии судебных исполнителей Департамента юстиции.

Незаконно построенная автомойка в Алматы
Снос объекта. Фото: пресс-служба акимата Алматы

В июне по улице Каримова в Алматы снесли здание, которое было построено без разрешительных документов. В начале июля на пересечении улиц Жамбыла и Байзакова демонтировали Дом школьников №2 - на его месте будет построено новое здание.

В конце июля в Алматы по решению суда начали сносить жилой комплекс Graff. Возводился данный объект в микрорайоне Ерменсай - его снос связан с отсутствием разрешительных документов на трех земельных участках.

В августе под снос попал этаж крупного бизнес-центра Parasat.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2153968-nezakonno-postroennuyu-avtomoyku-snosyat-v-kalkamane-almaty/

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