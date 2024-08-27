Незаконно построенную автомойку сносят в Алматы (фото)
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В Алматы в микрорайоне Калкаман сносят очередную незаконно построенную автомойку. Ее владелец возвел объект без разрешительных документов, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат.
Было установлено, что объект в мкр Калкаман по улице Толе би (Машана) возведен собственником без разрешительных документов. В связи с этим управлением градостроительного контроля Алматы был подан иск на снос в Ауэзовский районный суд.
11 января иск был удовлетворен. Снос объекта начат накануне при содействии судебных исполнителей Департамента юстиции.
В июне по улице Каримова в Алматы снесли здание, которое было построено без разрешительных документов. В начале июля на пересечении улиц Жамбыла и Байзакова демонтировали Дом школьников №2 - на его месте будет построено новое здание.
В конце июля в Алматы по решению суда начали сносить жилой комплекс Graff. Возводился данный объект в микрорайоне Ерменсай - его снос связан с отсутствием разрешительных документов на трех земельных участках.
В августе под снос попал этаж крупного бизнес-центра Parasat.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2153968-nezakonno-postroennuyu-avtomoyku-snosyat-v-kalkamane-almaty/