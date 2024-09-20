Нет воды и тепла в квартире мужа: павлодарка доказала, что нуждается в другом жилье

Жительница Павлодарской области через суд добилась права на получение жилья из жилфонда, так как квартира ее супруга не имеет необходимых бытовых условий, передает NUR.KZ со ссылкой на Верховный суд.

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, жительница Павлодарской области с ограниченными возможностями (1 группа по зрению) в 2006 году была поставлена в очередь на получение жилья из коммунального жилищного фонда.

Через 18 лет, в 2024 году, ее исключили из этой очереди. Причиной стала выявленная мониторингом регистрация за ее супругом собственности - недвижимого имущества, хотя с момента постановки на учет женщину неоднократно проверяла городская жилищная комиссия на предмет наличия жилища.

Павлодарка обратилась в суд с иском о признании незаконным решения о снятии ее с учета нуждающихся в жилье из коммунального жилфонда и восстановлении в очереди.

В иске она указала, что собственником квартиры не является, условий для проживания в ней нет, так как не проведены центральное отопление и канализация, требуется ремонт.

Однако суд первой инстанции отказал женщине в удовлетворении иска.

Апелляция, рассмотрев дело, посчитала двухкомнатную квартиру площадью в 44 кв.м., принадлежащую супругу истца, недостаточной для проживания семьи из четырех человек.

"В соответствии с п.4 ст.69 Закона "О жилищных отношениях" граждане признаются нуждающимися в жилье, если жилище, в котором они проживают, не отвечает установленным санитарным и техническим требованиям", - пояснили в суде.

В 2011 году по акту обследования социально-бытовых условий установлено, что в доме, где проживает семья, отсутствуют вода и тепло, не работает канализация, то есть это жилье не соответствующим условиям для проживания.

Суд признал женщину нуждающейся в жилье из коммунального жилфонда и отметил нарушение административным органом принципа охраны права на доверие.

"Согласно АППК административному органу, должностному лицу запрещается отказывать в реализации, ограничивать, прекращать право участника административной процедуры, а также возлагать на него обязанность с целью соблюдения требований, не установленных законодательством. Все сомнения, противоречия и неясности законодательства об адмпроцедурах толкуются в пользу участника адмпроцедуры", - уточнили в суде.

С учетом принципов законности, соразмерности, охраны права на доверие, приоритета прав, иск женщины удовлетворили в полном объеме.

Постановление апелляции уже вступило в законную силу.

Ранее жительница Астаны судилась со столичным акиматом за отказ в предоставлении жилья взамен аварийного и подлежащего принудительному отчуждению. Горожанку признали нуждающейся в жилище из государственного жилищного фонда.

А жители Павлодара жалуются, что вынуждены годами скитаться по съемным квартирам в ожидании жилья из госфонда. В очереди на жилье на сегодня в городе стоит более 16 тыс. человек, и по сравнению с 2023 годом она особо не сдвинулась. В отделе жилищных отношений заявили, что причины этого объективные.