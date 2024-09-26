Дожди и усиление ветра ожидаются в мегаполисах Казахстана в четверг

В четверг, 26 сентября, в Алматы и Шымкенте обещают дожди, а в Астане – пасмурную погоду без осадков. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

Сегодня в Алматы обещают небольшой дождь. Температура днем поднимется до 15 градусов, а ночью опустится до 9 градусов. Скорость ветра составит 3,9 м/с.

Жителям Астаны прогнозируют пасмурную погоду, но осадков в столице не будет. Днем воздух прогреется до 10 градусов, ночью температура снизится до 0 градусов. Скорость ветра – 5,8 м/с.

В Шымкенте также ожидается небольшой дождь. В дневное время столбики термометров поднимутся до 27 градусов, ночью опустятся до 15 градусов. Скорость ветра будет на уровне 7,0 м/с.