Снег обещают в Алматинской области

В Алматинской области ожидаются сильные осадки, включая снег в горных районах, а также усиление ветра до 23 м/с, передает NUR.KZ со ссылкой на ДЧС региона.

Как рассказали в пресс-службе ведомства, на основании штормового предупреждения РГП "Казгидромет", с 20.00 часов 25 сентября до 20.00 часов 26 сентября на юге Алматинской области прогнозируются временами сильные дожди, в горных районах ожидаются сильные осадки в виде дождя и снега.

В горных районах также местами возможен туман. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный на юге области, порывы 18-23 м/с.

В городе Қонаеве 26 сентября прогнозируется ветер с порывами до 15 м/с в дневное время.

Ранее синоптики рассказали, какой ожидается погода осенью в Казахстане. В октябре и ноябре в целом температура воздуха на основной части страны будет ниже в сравнении с прошлыми годами, а количество осадков прогнозируется на уровне нормы и больше почти во всех регионах республики. Исключение составляют юго-запад и центр Казахстана, где осадков будет меньше нормы.

Помимо этого, синоптики рассказали о погоде с 26 по 28 сентября. В частности, на части Казахстана ожидаются осадки в виде снега и дождя, ночью - заморозки в 2-7 градусов.