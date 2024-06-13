Токаев заявил о необходимости пересмотреть генплан Актау по примеру Дубая

Касым-Жомарт Токаев провел совещание по развитию туризма, Президент обратил особое внимание на накопившиеся проблемы в деле обеспечения туристских зон инженерной инфраструктурой, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

"На турбазах элементарно не хватает энергомощностей, вследствие чего отдыхающие нередко сидят без света. В результате таких перебоев люди подвергаются опасности, возникают риски пожаров, выходят из строя бытовые приборы. Предприниматели терпят крупные убытки из-за поломок оборудования и порчи продуктов питания. Правительству совместно с акиматами следует провести ревизию обеспеченности инженерной инфраструктурой курортных зон. При этом надо учесть перспективы их расширения и необходимость бесперебойного снабжения в пик туристического сезона.

Нужна отдельная бюджетная программа по обеспечению туристических локаций инженерной инфраструктурой, в том числе электроэнергией, канализацией, очистными сооружениями, питьевой водой и подъездными дорогами", – заявил он.

Касым-Жомарт Токаев раскритиковал планы правительства по развитию одновременно 20 туристических зон во всех регионах страны, заявив, что такой подход неэффективен и приведет к распылению ограниченных ресурсов государства. По его мнению, целесообразнее обустроить в кратчайшие сроки наиболее перспективные объекты, которые должны стать визитной карточкой туризма Казахстана на глобальном уровне.

"Наиболее подходящие направления: горный кластер Алматинского региона, пляжный туризм Мангистау и Щучинско-Боровская курортная зона. Алматы является главным центром развития туризма в Казахстане. На город приходится четверть всего туристского потока, в том числе половина иностранных туристов. Но туристическая инфраструктура города не выдерживает растущей нагрузки. На Шымбулаке поток посетителей в выходные и праздничные дни превышает его пропускную способность в 2,5 раза. Поэтому так важно дальнейшее развитие горнолыжного кластера, в том числе путем строительства всесезонного горного курорта в ущелье Тургень Алматинской области", – сказал глава государства.

Президент поручил правительству совместно с акиматом Мангистауской области активно заняться привлечением мировых брендов и франшиз гостиничного и ресторанного бизнеса для повышения качества туристической инфраструктуры.

Также он заявил о необходимости пересмотреть генеральный план Актау с учетом развития курорта вдоль береговой линии по примеру городов Дубая и Баку; увеличить количество авиарейсов в Актау из Алматы, Актобе, Шымкента и Атырау; завершить реализацию проектов в районе "Теплого пляжа", а также ускорить развитие курортной зоны Кендерли.

Напомним, в январе текущего года правительство РК изменило границы Мангистауской области, включив в состав региона область до исходной линии территориальных вод на Каспийском море. Площадь включенной в границы региона территории составила почти 722 тыс. гектаров.