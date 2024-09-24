Минусовая температура ожидается в одном из мегаполисов Казахстана во вторник

Во вторник, 24 сентября, в Астане и Шымкенте обещают ясную погоду без осадков, а в Алматы ожидается небольшой дождь. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

Сегодня в Алматы обещают небольшой дождь. Температура днем поднимется до 25 градусов, а ночью опустится до 17 градусов. Скорость ветра составит 2,2 м/с.

Жителям Астаны прогнозируют ясную погоду без осадков. Днем воздух прогреется до 13 градусов, ночью температура снизится до -1 градусов. Скорость ветра – 6,4 м/с.

В Шымкенте сегодня осадков не ожидается. В дневное время столбики термометров поднимутся до 30 градусов, ночью опустятся до 15 градусов. Скорость ветра будет на уровне 3,6 м/с.