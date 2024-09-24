МЧС Казахстана может купить вертолеты у России

У главы МЧС Чингиса Аринова спросили о ранее заявленных планах ведомства купить несколько вертолетов. По словам министра, купить их могут у России, передает корреспондент NUR.KZ.

По словам Аринова, сейчас МЧС рассматривает возможность приобретения трех МИ-8 АМТ и четырех К-32.

"Если мы говорим о вертолетной технике, да, она будет приобретаться в лизинг, международные компании привлечены к этому. В ближайшее время мы дадим решение по этому вопросу, и по ценообразованию, и по всем вытекающим вопросам. Сейчас 405-й завод (авиаремонтный завод в Алматы - прим.авт.) загружен, ближайшие сроки поставки велики, поэтому, скорее всего, это будет какой-то международный поставщик, возможно, российский", - сообщил министр Чингис Аринов.

Главу МЧС спросили, достаточно ли Казахстану будет запланированных к покупке 11 вертолетов.

"На сегодня даже 7 вертолетов будет достаточно, но ситуация меняется. Все лето у нас были большие переброски в связи с пожароопасным периодом - мы наглядно увидели, что у нас идет нехватка. По-хорошему, 20 регионов нужно закрывать авиационными отрядами, чтобы на месте реагировать, чтобы была оперативность, мобильность и принятие быстрых решений", - добавил Аринов.

В 2023 году мы писали, что больше 633 миллионов тенге выделят из резерва правительства на дооснащение подразделений МЧС спецтехникой. Тогда в результате лесных пожаров в области Абай погибли 14 человек, все они были сотрудниками лесного природного резервата "Семей орманы". Глава государства провел заседание оперативного штаба. На нем он объявил выговор акиму региона, остановил доклад вице-министра по ЧС и раскритиковал работу госорганов.

После сообщалось, что выделенные средства будут направлены на приобретение 71 беспилотного летательного аппарата и 5 водосливных устройств для воздушных судов МЧС, привлекаемых для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Недавно в Сети появилось видео, на котором автор продемонстрировал якобы устаревшую экипировку спасателей Алматы. На информацию отреагировали в МЧС Казахстана.