"Не могут нормально экипировать": в МЧС ответили на критику формы алматинских спасателей

В Сети ранее появилось видео, на котором автор продемонстрировал якобы устаревшую экипировку спасателей Алматы. На информацию отреагировали в МЧС Казахстана, передает NUR.KZ.

Видео опубликовано в аккаунте пользователя Instagram - nurbol_nuralyn. Автор отмечает, что спасателям в горах Алматы приходится работать в обычных военных берцах, которым якобы по 12 лет, вместо специальных - горных. Автор обращается к МЧС и к акимату Алматы с просьбой предоставить спасателям должную экипировку.

"Без комментариев, вся боль в данном видео. Они спасают людей, рискуют жизнью своей и их не могут нормально экипировать", - говорится в посте под видео.

На обвинения отреагировали в пресс-службе МЧС. В ведомстве сообщили, что спасатели Службы спасения города Алматы не входят в структуру МЧС, а находятся в ведении акимата города. Данный орган и ответственен за экипировку службы.

"На территории Республики Казахстан имеется 20 оперативно-спасательных отрядов, в том числе Республиканский оперативно-спасательный отряд, расположенный в Алматы, подведомственный Министерству по чрезвычайным ситуациям.

Спасатели ОСО выполняют спасательные операции особой сложности на суше, воде, под водой, высокогорьях и объектах повышенной опасности, оказывают помощь пострадавшему населению в результате стихийных бедствий.

В соответствии с ведомственным приказом утверждена специальная форменная одежда спасательных подразделений органов гражданской защиты для спасателей ОСО, установлены образцы форменного обмундирования с указанием положенности и сроком носки", - говорится в сообщении ведомства на официальном сайте.

В ведомстве также отметили, что оранжевый цвет широко применяется в международных стандартах и системах обозначения чрезвычайных ситуаций. И он является важным элементом формы, который также символизирует специализацию и готовность спасателей к ЧС.

Между тем в Службе спасения Управления сейсмической безопасности и мобилизационной подготовки Алматы сообщили, что личный состав спасателей предприятия обеспечивается всем необходимым обмундированием в полном объеме.

"В августе текущего года выдано 211 пар летних берц на летний период. Согласно специальным нормам, берцы и горные ботинки выдаются в летний и зимний периоды сроком на один год.

Соответствующие финансовые средства на приобретение зимних берц, горных ботинок и трекеров предусмотрены. В рамках подготовки к зимнему периоду ведутся конкурсные процедуры по закупу зимних берц и горных ботинок.

Спасатели предприятия к началу зимнего сезона будут обеспечены необходимым инвентарем для выполнения горно-спасательных работ в зимнее время", - говорится в сообщении ведомства.

Отмечается также, что проводится работа с личным составом для проверки фактов, указанных в публикации и выясняются причины отсутствия у спасателей горных ботинок.

Напомним, в июне главу МЧС Чингиза Аринова спросили, действительно ли спасателям приходится покупать форму за собственные деньги, а сам глава министерства носит на руке их "годовую зарплату" в виде дорогих часов.

"Насчет требования форму за свои деньги купить - такого нет. Мы полностью обеспечиваем наших сотрудников. Увы, не совсем качественной формой, но мы обеспечиваем. Насчет часов за два миллиона - это тоже преувеличено. (…) Однозначно не два миллиона. Абсолютно не знаю, сколько они стоят, но точно это стандартные часы, которые были мне подарены", - заявил Аринов.

Стоит также отметить, что прошлым летом в профильном ведомстве анонсировали разработку новой формы для казахстанских пожарных и спасателей.

"Наша задача - обеспечить спасателям максимальный комфорт при выполнении своих функциональных обязанностей. Эта же тактика должна касаться обеспечения их современной спасательной техникой", - сказал тогда уже бывший министр по ЧС Сырым Шарипханов.