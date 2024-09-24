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Два участка проспекта поочередно перекроют на ночь в Алматы

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Ремонт дорог в Алматы
Ремонт дорог в Алматы. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

В Алматы в связи с ремонтом дорог 24 и 25 сентября на ночь перекроют некоторые участки проспекта Сейфуллина. Какие именно - рассказали в акимате, передает NUR.KZ.

Как сообщает пресс-служба акимата Алматы, в связи с проведением ремонтных работ вводятся временные ограничения движения на некоторых участках проспекта Сейфуллина.

"Первый участок - с 23:00 до 06:00 24 сентября движение будет перекрыто от улицы Тобаякова до транспортной развязки Сейфуллина-Жансугурова. Объезд будет обеспечен по улицам Радишева, Тобаякова и Жансугурова.

Второй участок - с 23:00 до 06:00 25 сентября движение будет перекрыто от улицы Акпаева до проспекта Рыскулова. Объезд будет обеспечен по улицам Акпаева и Жансугурова", - говорится в сообщении акимата.

Отмечается, что на ремонтируемых участках будут выставлены предупреждающие знаки, стенды с контактной информацией руководителя подрядной организации. Алматинцев просят заранее планировать свой маршрут.

Схема
Перекрываемые участки проспекта в Алматы. Схема: пресс-служба акимата Алматы

Ранее объявлялось, что в Бостандыкском районе Алматы будет ограничено движение по улице Журавлева – на участке от проспекта Серкебаева до улицы Сеченова. Ограничения введены до конца месяца.

Вместе с тем до 29 сентября будет ограничено движение на участке от проспекта Алатау в связи с пробивкой проспекта Абая до границы города.

А из-за прокладки труб одна полоса движения по улице Бекмаханова в Алматы будет перекрыта до середины октября.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2165398-dva-uchastka-prospekta-perekroyut-na-noch-v-almaty/

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