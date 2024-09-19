В Алматы до конца сентября ограничат движение по одной из улиц

В Бостандыкском районе Алматы будет ограничено движение по улице Журавлева, от проспекта Серкебаева до улицы Сеченова, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу акимата города.

Сообщается, что ограничение введут с 6 часов утра 20 сентября до 6 часов утра 30 сентября. Движение будет перекрыто в обе стороны.

"Временные ограничения вводятся для обеспечения безопасности проведения плановых работ на участке реконструкции трубопровода общей протяженностью 673 метров, введенного в эксплуатацию с 1980 года, проходящего под проезжей частью.

Подача горячего водоснабжения указанным потребителям на период проведения реконструкции сохранена", - отметили в пресс-службе.

Недавно мы писали, что в Алматы ограничат движение на участке от проспекта Алатау в связи с пробивкой проспекта Абая до границы города до 29 сентября.

Ранее сообщалось, что из-за прокладки труб одна полоса движения по улице Бекмаханова в Алматы будет перекрыта до середины октября.

Перед этим аэропорт южной столицы предупредил пассажиров о временном закрытии пандуса на второй этаж до 21 сентября. Высадка пассажиров в терминалы внутренних и международных рейсов до этого времени будет осуществляться через первый этаж (зона прилета).