Top.Mail.Ru

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

В Алматы до конца сентября ограничат движение по одной из улиц

Опубликовано:

Дорожный знак
Дорожные работы. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

В Бостандыкском районе Алматы будет ограничено движение по улице Журавлева, от проспекта Серкебаева до улицы Сеченова, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу акимата города.

Сообщается, что ограничение введут с 6 часов утра 20 сентября до 6 часов утра 30 сентября. Движение будет перекрыто в обе стороны.

"Временные ограничения вводятся для обеспечения безопасности проведения плановых работ на участке реконструкции трубопровода общей протяженностью 673 метров, введенного в эксплуатацию с 1980 года, проходящего под проезжей частью.

Подача горячего водоснабжения указанным потребителям на период проведения реконструкции сохранена", - отметили в пресс-службе.

Недавно мы писали, что в Алматы ограничат движение на участке от проспекта Алатау в связи с пробивкой проспекта Абая до границы города до 29 сентября.

Ранее сообщалось, что из-за прокладки труб одна полоса движения по улице Бекмаханова в Алматы будет перекрыта до середины октября.

Перед этим аэропорт южной столицы предупредил пассажиров о временном закрытии пандуса на второй этаж до 21 сентября. Высадка пассажиров в терминалы внутренних и международных рейсов до этого времени будет осуществляться через первый этаж (зона прилета).

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2163465-v-almaty-do-konca-sentyabrya-ogranichat-dvizhenie-po-odnoy-iz-ulic/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie