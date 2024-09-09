Казахстанцев могут обязать страховать недвижимость

В МЧС РК рассказали, что граждан страны могут обязать страховать жилье от чрезвычайных ситуаций. Соответствующие поправки внесли на рассмотрение мажилиса, передает сайт телеканала КТК.

Отмечается, что особенно остро вопрос страхования недвижимости в Казахстане встал после паводков. Внедрять меру собираются постепенно.

По информации телеканала, на первом этапе оно может стать обязательным для объектов массового пребывания людей - например, торговых и развлекательных центров. А к 2028 году предполагается охватить уже и жилые дома.

"После утверждения, после внедрения этого инструмента МЧС уже будет рассматривать планомерный переход ко всем объектам, в том числе и жилью, то есть этот вопрос активно рассматривается и активно внедряется. В планах - до 2028 года полностью охватить объекты пожарным страхованием", - говорит зампредседателя комитета противопожарной службы МЧС Ерлан Турегелдиев.

Источник: КТК

Напомним, в мае депутат сената Бибигуль Жексенбай предложила ввести обязательное страхование недвижимости в Казахстане. В пример она привела Турцию, где около 50% недвижимости охвачено обязательной программой страхования от катастроф. Аналогичная программа действует в Японии с 1966 года, то есть 58 лет.

Кроме того, мы подробно писали, сколько стоит застраховать свое жилье от пожаров и землетрясений.