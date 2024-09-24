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Когда во всех домах Экибастуза появится отопление

Опубликовано:

Экибастузскую ТЭЦ посетил аким Павлодарской области
Асаин Байханов на ЭТЭЦ. Фото: t.me/baspasozpvl/

Аким Павлодарской области Асаин Байханов с рабочим визитом посетил Экибастуз, где проверил ремонт на ЭТЭЦ, и узнал, когда в городе дадут отопление, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу главы региона.

Как сообщается в официальном Telegram-канале пресс-службы акима Павлодарской области, на Экибастузской ТЭЦ завершили ремонт турбины №1, котлов №6, №7, №8, №11. Для обеспечения работы в отопительный сезон на 100% готовы 6 из 10 котлов. На сегодня задействованы 3 котлоагрегата.

Также Асаин Байханов проинспектировал ход строительства линии осветленной воды. Работы выполнены на 90%. Уложены 5000 метров трубопровода, установлены 55 опор линий электропередачи, ведутся работы по монтажу насосов. Глава региона поручил обеспечить высокое качество работ, завершив все работы в срок.

В ходе поездки аким Павлодарской области проверил завершение реконструкции тепломагистралей ТМ-1 и ТМ-3. До 28 сентября специалисты проведут промывку, заполнение и гидравлические испытания данных сетей.

"На сегодня в Экибастузе к теплоснабжению подключены 75 из 79 соцобъектов и 44 из 702 многоэтажных жилых домов. Подключить оставшиеся социальные объекты к теплу планируют до 26 сентября, до 1 октября поставлена задача подключить многоэтажные жилые дома", - отметили в пресс-службе главы Павлодарской области.

Асаин Байханов поручил в срок завершить подключение всех 702 многоэтажных жилых домов и 3 соцобъектов, оперативно и качественно выполнить работы по устранению порывов, выявленных на сетях, а также до конца октября провести благоустройство территории ТМ-1, ТМ-3.

Напомним, ранее сообщалось, что в Экибастузе сначала к теплу подключат объекты социальной сферы, а с 21 сентября начнется поэтапная подача отопления в многоэтажные дома.

Летом стало известно, что акимат Экибастуза передал АО "Самрук-Энерго" в доверительное управление Экибастузскую ТЭЦ, на которой в этом году планируется значительный ремонт части энергетических котлов и вспомогательного оборудования.

Аким Павлодарской области Асаин Байханов уже был с рабочим визитом в Экибастузе. В городе он встретился с местными жителями. Обсуждалась также подготовка к зиме, в частности, реконструкция тепломагистралей и ремонт на ЭТЭЦ.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2165278-kogda-vo-vseh-domah-ekibastuza-poyavitsya-otoplenie/

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