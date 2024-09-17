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Когда начнется отопительный сезон в Экибастузе

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Женщина греет руки у батареи
Женщина у батареи. Иллюстративное фото: nikkimeel / Getty Images

В Экибастузе с 16 сентября начинается отопительный сезон. Сначала тепло появится в социальных объектах, а потом в многоэтажках, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат города.

Как сообщается в официальном аккаунте акимата в Instagram, 16 сентября в Экибастузе в соответствии с постановлением городского акимата начнется отопительный сезон.

В первую очередь к теплу будут подключены объекты социальной сферы.

С 21 сентября начнется поэтапная подача тепла в многоэтажные дома.

С 16 по 23 сентября будет проводиться поэтапное подключение к теплоснабжению частного жилого сектора.

Ранее стало известно о раннем начале отопительного сезона в Павлодаре. Уже с 9 сентября тепло получили социальные объекты: детские сады, школы, медицинские учреждения. На время запуска отопления оперативные службы города перевели на усиленный режим работы.

Также в акимате Алматы рассказали, когда в городе начнется отопительный сезон. Поэтапное подключение объектов начинается при достижении на территории южной столицы устойчивой среднесуточной температуры наружного воздуха +8 градусов и ниже в течение пяти суток.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2162212-kogda-nachnetsya-otopitelnyy-sezon-v-ekibastuze/

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