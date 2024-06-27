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"Чего только мы не видели": аким Байханов съездил в Экибастуз

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Аким Павлодарской области с жителями Экибастуза
Асаин Байханов с жителями Экибастуза. Кадр из видео: t.me/AsaiynBaikhan/

Аким Павлодарской области Асаин Байханов с рабочим визитом посетил Экибастуз. В городе он осмотрел ход ремонтных работ и встретился с местными жителями, передает NUR.KZ.

По информации официального Telegram-канала главы региона, он встретился с жителями дома 157 по улице Машхура Жусупа. Отказавшись от КСК, они через целевые сборы сообща готовят дом к зиме.

Но не все так относятся к своим домам - 235 из 702 многоэтажных жилых домов в Экибастузе не имеют КСК и никак не готовятся к отопительному сезону.

"Это проблемные дома, где жильцы вообще никак не вовлекаются. По вашему поручению нашли компанию, которая изъявила желание и до конца августа обязуется все дома подготовить к отопительному сезону", - доложили акиму региона.

В итоге 175 домов передадут управляющей компании, еще 60 многоэтажных жилых домов будут на контроле акимата.

"Мало подать тепло, воду до границы дома. А внутри - труба в трубе, чего только мы не видели! Проблемы случаются и по недогреву", - отметил Асаин Байханов.

После аким Павлодарской области посетил ЭТЭЦ, которую в доверительное управление приняло АО "Самрук-Энерго". На объекте ведутся текущий и капитальный ремонты трех котлоагрегатов, работают свыше 100 человек.

В Экибастузе продолжается реконструкция тепломагистралей ТМ-1 и ТМ-3. С 5 июля начнется монтаж 3,8 км новых сетей. В работе коммунальщиков после гидравлических испытаний остаются 33 повреждения.

"Поручил завершить ремонт и подключить дома к ГВС в течение 10 дней, кроме 29 МЖД, расположенных в зоне реконструкции вышеназванных магистралей", - отметил Асаин Байханов.

Также глава региона проверил ремонт коллектора, перекачивающего 60% стоков города. В аварийном состоянии находятся 2,3 км сети. Выполнить весь объем работ планируется до конца ноября.

"Главное требование к подрядчикам и руководству города остается прежним: своевременное и качественное исполнение взятых обязательств", - подчеркнул аким.

Ранее глава Павлодарской области Асаин Байханов с рабочим визитом побывал в Баянаульском районе. Аким назвал этот район "дорожным аутсайдером", в связи с чем в этом году впервые немалые средства выделили на строительство дорог на этой территории.

Также Асаин Байханов провел личный прием жителей региона и представителей бизнеса. Так, к акиму обратились по поводу предоставления жилья, развития инклюзии, рефинансирования бизнеса, языковой политики и с другими вопросами.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2124903-chego-tolko-my-ne-videli-akim-bayhanov-sezdil-v-ekibastuz/

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