"Микрокредит KZ" лишили лицензии и дали месяц на перерегистрацию

ТОО "Микрофинансовая организация "Микрокредит KZ" лишили лицензии на осуществление микрофинансовой деятельности, передает NUR.KZ со ссылкой на АРРФР.

На сайте Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) сообщается, что ТОО "Микрофинансовая организация "Микрокредит KZ" лишено лицензии на осуществление микрофинансовой деятельности.

Сообщается, что основанием лишения стало "систематическое (3 и более раза в течение 12 последовательных календарных месяцев) невыполнение письменных предписаний уполномоченного органа".

В своем сообщении АРРФР ссылается на пункт 9 статьи 16 Закона РК "О микрофинансовой деятельности".

"МФО обязано в течение 30 календарных дней со дня принятия Агентством решения о лишении лицензии, провести процедуру перерегистрации путем исключения из своего наименования слов "микрофинансовая организация", производных от них слов или аббревиатуры, предполагающих, что указанное юридическое лицо осуществляют деятельность по предоставлению микрокредитов, либо принять решение о реорганизации или ликвидации", - уточнили в АРРФР.

Также сообщается, что клиенты, имеющие неисполненные обязательства, несут ответственность за нарушение исполнения обязательства перед МФО в соответствии с условиями заключенных договоров.

Ранее сообщалось, что МФО хотят запретить бесконтрольно звонить своим должникам в Казахстане. По проекту, МФО будут иметь право встречаться со своими проблемными должниками у себя в офисе или по месту жительства заемщика, но не более трех раз в неделю (один раз за один день) и только в будние дни - с 8:00 до 21:00 часов.

Звонить должнику можно будет чаще, но не более трех раз в неделю в будние дни с 8:00 до 21:00 и двух раз в выходные или праздничные дни с 9:00 до 19:00.

До этого мы писали, надо ли платить за кредит, если микрофинансовую организацию лишили лицензии. Также мы уточняли, спишут ли микрокредит, если МФО ликвидировали.

В феврале текущего года мы писали, что у пяти МФО было приостановлено действие лицензии в Казахстане.