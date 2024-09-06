Ограничить звонки кредиторов должникам по микрозаймам хотят в Казахстане

Банкам и коллекторам запрещено бесконтрольно звонить своим должникам. Такие же ограничения хотят ввести и для микрофинансовых организаций (МФО). О том, какие правила могут принять, читайте на NUR.KZ.

В Казахстане строго контролируют поведение банков и коллекторских агентств по отношению к заемщикам, которые допускают просрочки. Например, кредиторам запрещены бесконтрольные звонки и другие действия, которые могут нарушить права заемщиков.

Однако до сих пор все законодательные ограничения не распространялись на микрофинансовые организации. В связи с этим Агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) подготовило и опубликовало на портале "Открытые НПА" проект постановления, которое должно ввести регулирование действий МФО по отношению к своим заемщикам.

Так, согласно проекту, микрофинансовые организации будут иметь право встречаться со своими проблемными должниками у себя в офисе или по месту жительства заемщика, но не более трех раз в неделю (один раз за один день) и только в будние дни – с 8:00 до 21:00 часов.

А вот звонить должнику можно будет чаще, но не более трех раз в неделю в будние дни с 8:00 до 21:00 и двух раз в выходные или праздничные дни с 9:00 до 19:00.

При этом в проекте постановления предусмотрен запрет различных "хитростей", на которые иногда могут идти кредиторы, вроде предоставления ложной информации об организации или размере долга. При звонке микрокредиторы должны будут назвать свои фамилию, имя, отчество, должность, название организации, размер и структуру обязательств заемщика.

Также в документе есть уточнение, что при невозможности договориться с кредиторами заемщик имеет право обратиться к микрофинансовому омбудсмену, который впоследствии будет рассматривать кредитный спор.

На текущий момент проект находится на стадии обсуждения, которая продлится до 19 сентября текущего года. Другими словами, пока ограничения, которые действуют по отношению к банкам и коллекторам, не работают на МФО.

Также напомним, что на текущий момент в стране действует мораторий на передачу проблемных кредитов коллекторским агентствам. О том, что будет с долгами казахстанцев, которые были переданы ранее, мы подробно рассказывали здесь.