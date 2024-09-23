Дождь и 30 градусов жары ждут жителей мегаполисов Казахстана в понедельник
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В понедельник, 23 сентября, в Астане и Шымкенте обещают погоду без осадков, а жителей Алматы предупреждают о небольшом дожде. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.
Сегодня в Алматы обещают небольшой дождь. Температура днем поднимется до 26 градусов, а ночью опустится до 15 градусов. Скорость ветра составит 3,2 м/с.
Жителям Астаны прогнозируют погоду без осадков. Днем воздух прогреется до 15 градусов, ночью температура снизится до 7 градусов. Скорость ветра – 8,9 м/с.
В Шымкенте сегодня осадков не будет. В дневное время столбики термометров поднимутся до 30 градусов, ночью опустятся до 14 градусов. Скорость ветра будет на уровне 3,9 м/с.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2164498-dozhd-i-30-gradusov-zhary-zhdut-zhiteley-megapolisov-kazahstana-v-ponedelnik/