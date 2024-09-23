Дождь и 30 градусов жары ждут жителей мегаполисов Казахстана в понедельник

В понедельник, 23 сентября, в Астане и Шымкенте обещают погоду без осадков, а жителей Алматы предупреждают о небольшом дожде. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

Сегодня в Алматы обещают небольшой дождь. Температура днем поднимется до 26 градусов, а ночью опустится до 15 градусов. Скорость ветра составит 3,2 м/с.

Жителям Астаны прогнозируют погоду без осадков. Днем воздух прогреется до 15 градусов, ночью температура снизится до 7 градусов. Скорость ветра – 8,9 м/с.

В Шымкенте сегодня осадков не будет. В дневное время столбики термометров поднимутся до 30 градусов, ночью опустятся до 14 градусов. Скорость ветра будет на уровне 3,9 м/с.