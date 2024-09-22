Заморозки и сильный ветер пообещали на части Казахстана в понедельник

23 сентября на части Казахстана синоптики объявили штормовое предупреждение. В некоторых регионах обещают высокую или чрезвычайную пожароопасность, передает NUR.KZ со ссылкой на РГП "Казгидромет".

23 сентября в Астане ожидается ветер с порывами до 15-20 м/с.

На большей части области Ұлытау сохранится высокая пожарная опасность, на севере, юге области она будет чрезвычайной.

Ночью на юго-западе Северо-Казахстанской области на поверхности почвы ожидаются заморозки 2 градуса, порывы ветра по региону и в Петропавловске будут достигать до 23-28 м/с.

В Акмолинской области обещают ветер до 15-20 м/с, на севере, востоке области - до 23 м/с.

На западе, севере, востоке Мангистауской области прогнозируют грозу. По области и в Актау сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

Ночью на севере Западно-Казахстанской области и в Уральске на поверхности почвы ожидаются заморозки 2 градуса. На севере, северо-востоке области сохранится высокая пожарная опасность, на большей части области - чрезвычайная.

23 сентября в Актюбинской области на большей части сохранится высокая, на западе, юге, в центре - чрезвычайная пожарная опасность.

Завтра днем в горных районах Алматинской области ожидается гроза. Ночью и утром на юге Атырауской области обещают туман. На большей части региона сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

В области Абай - ветер до 15-20 м/с, на западе, в центре области - порывы 23 м/с. На востоке области сохранится высокая пожарная опасность, на юге - чрезвычайная пожарная опасность.

В Восточно-Казахстанской области ожидается ветер до 15-20 м/с. На западе, юге, в центре сохранится высокая пожарная опасность.

О чрезвычайной пожарной опасности предупреждают жителей Туркестанской области и в Шымкенте. В Павлодарской области ожидается ветер до 15-20 м/с.