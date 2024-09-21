В каких регионах Казахстана ожидается непогода в воскресенье

Штормовое предупреждение объявили на 22 сентября в ряде регионов Казахстана из-за плохих погодных условий, передает NUR.KZ со ссылкой на РГП "Казгидромет".

22 сентября на большей части области Ұлытау, в городе Жезказган сохранится чрезвычайная пожарная опасность, на востоке области высокая пожарная опасность.

На большей части Карагандинской области сохранится высокая пожарная опасность, на востоке, западе области чрезвычайная пожарная опасность.

Днем 22 сентября в Туркестанской области на западе, юге, в горных районах ожидается гроза. Ветер северо-восточный, в горных районах области порывы 15-20 м/с. На большей части области, в городах Шымкент и Туркестан, сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

В Актюбинской области ветрено, днем на севере области порывы 15-20 м/с. На большей части области, в городе Актобе сохранится высокая, на юге - чрезвычайная пожарная опасность.

В Северо-Казахстанской области, в Петропавловске ожидается ветер, днем 15-20 м/с, на западе, севере области порывы 23 м/с.

Ночью и завтра утром на востоке, юге Акмолинской области ожидается туман. Ветер юго-западный, днем 15-20 м/с, на западе, севере области порывы 23 м/с. В Кокшетау днем 22 сентября ветер порывами 15-20 м/с.

В Астане 22 сентября днем ожидается ветер, порывы 15-18 м/с.

На большей части Атырауской области, в Атырау сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

В области Абай ожидается ветер, днем на западе, в центре области порывы 15-18 м/с. На востоке области ожидается высокая пожарная опасность, на юге области сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

На западе, юге, в центре Восточно-Казахстанской области 22 сентября сохранится высокая пожарная опасность.

В Павлодарской области ожидается ветер днем на западе, севере, скоростью 15-20 м/с.

22 сентября на большей части Кызылординской области, в Кызылорде сохранится чрезвычайная пожарная опасность, северо-западе области высокая пожарная опасность.

В Западно-Казахстанской области ветер, днем на севере, северо-востоке области порывы 15-20 м/с. На севере, северо-востоке области сохранится высокая пожарная опасность, на большей части области сохранится чрезвычайная пожарная опасность. В Уральске днем 22 сентября ветер, порывы 18 м/с. Сохранится высокая пожарная опасность.

Ночью и утром на севере Костанайской области ожидается туман. Днем порывы ветра 15-20 м/с. На юге, в центре области сохранится высокая пожарная опасность. В Костанае днем 22 сентября ожидается ветер, порывы 15-20 м/с.

В Мангистауской области, в Актау сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

22-23 сентября ночью и утром в горных районах Жамбылской области ожидается туман. 22-23 сентября днем в горных районах области гроза, ветер 15-20 м/с. На большей части области, в Таразе сохранится чрезвычайная, на юго-западе, юго-востоке области высокая пожарная опасность.