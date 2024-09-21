До 4 градусов похолодает в одном из мегаполисов Казахстана
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В Алматы в субботу ожидается дождь, а в двух других мегаполисах страны – Астане и Шымкенте – погода будет ясной, передает NUR.KZ со ссылкой на портал OpenWeather.
Сегодня в Алматы ожидается небольшой дождь. Температура днем составит около 25 градусов, а ночью – опустится до 15 градусов. Скорость ветра составит 2,9 м/с.
Жителям Астаны прогнозируют ясную погоду. Днем температура воздуха составит 20 градусов, а ночью – снизится до 4 градусов. Скорость ветра – 5,9 м/с.
В Шымкенте сегодня будет ясно. В дневное время столбики термометров остановятся на 29 градусах, а ночью – опустятся до 13-ти. Скорость ветра будет на уровне 4,0 м/с.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2164198-do-4-gradusov-poholodaet-v-odnom-iz-megapolisov-kazahstana/