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Заморозки и сильный ветер: какая погода ждет казахстанцев в выходные

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Заморозки
Заморозки. Иллюстративное фото: Claire Plumridge/Getty Images

В предстоящие выходные в Казахстане ожидается усиление ветра, в некоторых регионах обещают заморозки до 2 градусов, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

По данным синоптиков "Казгидромета", в предстоящие выходные большая часть Казахстана будет под влиянием ложбины циклона, в связи с чем в Казахстане пройдут дожди, на западе и юге - дожди с грозами.

С 22 сентября на запад страны начнет распространяться отрог антициклона из районов Скандинавии, который обусловит прекращение осадков. По республике прогнозируются усиление ветра, в ночные и утренние часы ожидается туман.

На западе, северо-западе и в центре страны на поверхности почвы заморозки до 2 градусов.

Ожидается понижение температуры воздуха днем на западе республики от +20+25°С до +15+20°С, на севере от +17+22°С до +8+18°С, а на остальной территории резких изменений не ожидаются.

Ранее синоптики рассказывали, какой ожидается погода осенью в Казахстане. Сообщалось, что теплая и не очень дождливая погода продержится только в первые 10 дней сентября, затем будет наблюдаться частая смена атмосферных фронтов, что приведет к неустойчивым погодным условиям на большей части Казахстана.

При этом в октябре и ноябре в целом температура воздуха на основной части Казахстана будет ниже в сравнении с прошлыми годами, а количество осадков прогнозируется на уровне нормы и больше почти во всех регионах страны.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2163948-zamorozki-i-silnyy-veter-kakaya-pogoda-zhdet-kazahstancev-v-vyhodnye/

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