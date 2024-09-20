Дождь обещают сразу в двух мегаполисах Казахстана в пятницу

В пятницу, 20 сентября, в Астане и Алматы ожидается небольшой дождь, а в Шымкенте обещают ясный солнечный день. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

Сегодня в Алматы обещают небольшой дождь. Температура днем поднимется до 25 градусов, а ночью опустится до 12 градусов. Скорость ветра составит 2,3 м/с.

Жителям Астаны также прогнозируют небольшой дождь. Днем воздух прогреется до 15 градусов, ночью температура снизится до 7 градусов. Скорость ветра – 4,3 м/с.

В Шымкенте сегодня осадки не ожидаются. В дневное время столбики термометров поднимутся до 26 градусов, ночью опустятся до 13 градусов. Скорость ветра будет на уровне 4,1 м/с.