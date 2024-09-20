Дождь обещают сразу в двух мегаполисах Казахстана в пятницу
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В пятницу, 20 сентября, в Астане и Алматы ожидается небольшой дождь, а в Шымкенте обещают ясный солнечный день. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.
Сегодня в Алматы обещают небольшой дождь. Температура днем поднимется до 25 градусов, а ночью опустится до 12 градусов. Скорость ветра составит 2,3 м/с.
Жителям Астаны также прогнозируют небольшой дождь. Днем воздух прогреется до 15 градусов, ночью температура снизится до 7 градусов. Скорость ветра – 4,3 м/с.
В Шымкенте сегодня осадки не ожидаются. В дневное время столбики термометров поднимутся до 26 градусов, ночью опустятся до 13 градусов. Скорость ветра будет на уровне 4,1 м/с.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2163702-dozhd-obeshchayut-srazu-v-dvuh-megapolisah-kazahstana-v-pyatnicu/