"Мужчиной не станет": депутат высказался об идее свиданий солдат с матерями

Депутат мажилиса Константин Авершин в СЦК рассказал, почему Казахстан не реформирует армию по примеру Южной Кореи - там солдата не отрезают от всего мира, передает NUR.KZ.

Журналисты поинтересовались, почему армию не сделать более открытой. В пример они привели пример Южной Кореи, когда при воинских частях есть кофейни, куда на ежедневной основе могут приходить родные, друзья, близкие и в целом солдата там не стремятся отрезать от всего мира.

"Мама в любой день может прийти и увидеть своего ребенка. Может, такую армию нужно сделать в нашей стране?" - задались вопросом журналисты.

Ответил им депутат мажилиса Константин Авершин.

"Есть такая наука как психология. Он в армию для чего идет? Для того чтобы, как раз таки если брать советскую систему подготовки, чтобы пройти так называемую, сейчас модное слово, сепарацию от мамы. А здесь представляете, он будет знать, что мама у него сидит в кафе. Он мужчиной никогда не станет!" - заявил он.

Напомним, сегодня в СЦК обсудили вопросы обеспечения безопасности воинской службы. В рамках брифинга вице-министр обороны Шайх-Хасан Жазыкбаев заявил, что в казахстанском обществе сейчас сформированы два некорректных утверждения про армию.

Первое, по его словам, заключается в том, что в армии в мирное время гибнут военнослужащие, второй тезис - о наличии якобы дедовщины среди личного состава.

Стоит отметить, что ранее министр обороны Руслан Жаксылыков отчитал подчиненных за допущение неуставных отношений в казахстанской армии. Некоторым из них он сделал выговор.

Также в рамках брифинга в Министерстве обороны высказались о петиции, авторы которой требовали повысить возраст призыва в армию с 18 до 20 лет.