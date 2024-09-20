На требование казахстанцев повысить возраст призыва до 20 лет ответили в МО

В Министерстве обороны высказались о петиции, авторы которой требовали повысить возраст призыва в армию с 18 до 20 лет, передает корреспондент NUR.KZ.

Заместитель министра обороны РК по воспитательной и идеологической работе Шайх-Хасан Жазыкбаев на брифинге СЦК прокомментировал петицию о повышении возраста призывников.

"Никакой сбор голоса не нужен под петицией. Например, чтобы повысить возраст призыва до 20 лет, нужно, получается, и возраст приема в первый класс поднять до 10 лет? Так получается? И как раз к 20 годам он окончит школу.

Вооруженные силы - это не обособленный госорган, в нем отражается все то, что происходит в обществе. И чтобы поднять возраст призыва в армию, нужно будет пересмотреть возраст приема в школу. А если не изменим время приема в школу - в дальнейшем, с 17 до 20 лет, чем он будет заниматься?" - ответил Жазыкбаев.

По его словам, этот вопрос должны рассмотреть Минобороны совместно с Министерством просвещения и другими структурами. По его мнению, придется пересмотреть и преобразовать сферу жизни граждан Казахстана.

Его поддержал депутат мажилиса Константин Авершин.

"Почему призыв с 18 лет? Были глубокие исследования в советское время. Тогда очень глубоко и всесторонне подходили к этим вопросам. Вообще в этом возрасте у юношей начинаются гормональные изменения. Изменения в психике следуют изменениям физиологическим, и в это момент надо было, чтобы из юношей мы сделали мужчин. Все исходило из физиологических особенностей, поэтому с 18 лет", - сказал он.

Напомним, недавно в Казахстане была опубликована петиция с предложением повысить призывной возраст солдат-срочников с 18 до 20 лет. По мнению авторов петиции, в 18 лет молодые люди часто не обладают достаточной зрелостью для выполнения серьезных задач, связанных с защитой Родины. А вот после 20 лет они имеют более устойчивую психологическую и физическую подготовку, что повышает их готовность к военной службе.

Сегодня на том же брифинге Жазыкбаев ответил, почему в Казахстане нельзя остановить срочную службу и ввести профессиональную армию. До этого в стране появилась петиция, авторы которой требовали отменить срочную военную службу в Казахстане. Авторы петиции отмечали, что в последнее время в стране выросло число трагических смертей военнослужащих.

Также сегодня сообщалось, что министр обороны Руслан Жаксылыков отчитал подчиненных за допущение неуставных отношений в казахстанской армии. Он заявил, что армейские чины должны в первую очередь заботиться о своих подчиненных.