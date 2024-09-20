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"Хочется "Колы" и "Сникерса": в МО пояснили, зачем срочники просят денег у родителей

Опубликовано:

Солдаты бегут по дороге
Армия. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Замминистра обороны на брифинге СЦК на вопрос о поборах в армии заявил, что солдаты-срочники просят деньги у родителей на сладости, а не по требованию офицеров, передает корреспондент NUR.KZ.

Журналисты обратили внимание замминистра на то, что родители солдат-срочников часто говорят, что у их детей вымогают деньги старослужащие или армейские офицеры. Жазыкбаева спросили, когда прекратятся подобные "поборы".

В ответ замминистра обороны сообщил о выявлении одного факта, когда офицер взял у солдата 3 тысячи тенге.

"За это он сейчас находится в следственном изоляторе. Ведется следствие, если следствие подтвердит (факт вымогательства - прим. ред.), он понесет наказание согласно УК РК", - заявил Шайх-Хасан Жазыкбаев.

В продолжение темы Шайх-Хасан Жазыкбаев отметил, что ребята в армии находятся на полном обеспечении.

"Идут разговоры, что у родителей просят 2-3 тысячи тенге. И из-за этого складывается ощущение, что у солдат срочной службы вымогают деньги. Но у нас установлено меню по раскладке, норма довольствия, помимо этого, каждый из них - ребенок, 18-19 лет, хочется "Колы", "Сникерс" и так далее. На территории воинской части есть чайная, магазин, где солдат может позволить себе эти сладости", - заявил он.

В связи с этим он попросил не перечислять денег срочникам: по его словам, все необходимое солдат может приобрести на свои выплаты.

"Просьба, если он будет просить все больше и больше денег, связаться с командирами, военной полицией", - призвал он.

В свою очередь депутат Константин Авершин указал и на сопутствующую проблему: лудоманию. По его словам, многие ребята имеют глубокую игровую зависимость. Он рассказал о случаях обращений родителей, которые хотели узнать, зачем срочники просят у них деньги.

"Проводили проверки, в военных частях никаких вымогательств не было. Но были факты очень глубокой зависимости - лудомании", - сообщил Авершин по ситуации. 

Добавим, также на брифинге журналисты попросили замминистра обороны прокомментировать петицию против воинской службы в Казахстане. На что Жазыкбаев ответил, что срочную службу приостанавливать нельзя, ведь в случае угрозы стране будет некому встать на ее защиту. А контрактная армия, по его словам, может ударить по бюджету страны.

Был задан вопрос и о другой петиции, авторы которой требовали повысить возраст призыва в армию с 18 до 20 лет. На что замминистра ответил, что вооруженные силы - не обособленный госорган, там отражается все то, что происходит в обществе. И чтобы поднять возраст призыва в армию, нужно будет пересмотреть возраст приема в школу.

Отметим, также сегодня на брифинге СЦК вице-министр обороны назвал некорректными утверждения о дедовщине и смертях в армии Казахстана. По его словам, служба в армии в мирное время не опаснее любой другой профессии.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2164125-svyazatsya-s-voennoy-policiey-esli-soldat-prosit-deneg-rekomenduyut-roditelyam-srochnikov-v-kazahstane/

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