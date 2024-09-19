До 29 градусов тепла обещают в мегаполисах Казахстана в четверг

В четверг, 19 сентября, в Астане и Алматы обещают ясную погоду без осадков, а в Шымкенте прогнозируют дождь. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

Сегодня в Алматы ожидается ясная погода. Температура днем поднимется до 25 градусов, а ночью опустится до 6 градусов. Скорость ветра составит 2,9 м/с.

Жителям Астаны также прогнозируют погоду без осадков. Днем воздух прогреется до 18 градусов, ночью температура снизится до 2 градусов. Скорость ветра – 6,0 м/с.

В Шымкенте сегодня ожидается небольшой дождь. В дневное время столбики термометров поднимутся до 29 градусов, ночью опустятся до 19 градусов. Скорость ветра будет на уровне 6,7 м/с.