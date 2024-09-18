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Заморозки ожидаются в восьми регионах Казахстана

Опубликовано:

Растение покрытое инеем
Заморозки. Иллюстративное фото: pixabay.com

Штормовое предупреждение объявили из-за ухудшения погодных условий в большинстве областей Казахстана, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

По данным синоптиков "Казгидромет", завтра ночью в Астане ожидаются на поверхности почвы заморозки 1 градус.

19 сентября в Шымкенте ожидается гроза. В регионе также сохранится чрезвычайная (5-й класс) пожарная опасность.

Завтра ночью и утром на севере, в центре области Абай обещают туман. Ночью ожидаются заморозки 1-6 градусов. На юге области сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

Завтра в Акмолинской области также ожидается туман и заморозки - два градуса.

19 сентября в Актюбинской области на большей части сохранится высокая, на юге, западе - чрезвычайная пожарная опасность.

В Алматинской области завтра обещают ветер до 15-20 м/с. На севере, западе области сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

Завтра ночью и утром на севере, востоке Восточно-Казахстанской области ожидается туман. Ночью по области сохранятся заморозки 1-6 градусов.

В Западно-Казахстанской области 19 сентября сохранится высокая пожарная опасность, на большей части области - чрезвычайная пожарная опасность.

19 сентября на востоке Карагандинской области прогнозируются заморозки два градуса. На большей части области сохранится высокая пожарная опасность.

В Костанайской области завтра ожидается туман. Ночью на западе, севере области ожидаются заморозки два градуса. На юге области сохранится высокая пожарная опасность.

Завтра в центре Кызылординской области ожидается гроза. На большей части области по-прежнему сохранится чрезвычайная пожарная опасность. Аналогичная ситуация и по Мангистауской области.

19 сентября в Павлодарской области ожидается туман. Ночью на севере, юге области - заморозки три градуса.

Туман и заморозки до двух градусов завтра обещают и в Северо-Казахстанской области.

В Туркестанской области ожидается гроза. На большей части области сохранится чрезвычайная (5-й класс) пожарная опасность.

В области Улытау сохраняется высокая пожарная опасность, на севере, юге области - чрезвычайная пожарная опасность.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2163115-zamorozki-ozhidayutsya-v-vosmi-regionah-kazahstana/

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