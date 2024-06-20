"Если есть пробки, значит есть развитие": вице-министр транспорта высказался о пробках в Астане

Сегодня вице-министр транспорта Максат Калиакпаров в кулуарах сената высказался о пробках в Астане и строительстве дорог, передает корреспондент NUR.KZ.

Максат Калиакпаров заявил, что строительство дорог находится в ведении акиматов.

"Есть управление автомобильных дорог и пассажирского транспорта. Они это все планируют, есть ГАСК... В этом или в прошлом году было достаточно широкое обсуждение, развитие Астаны, в частности. Журналисты и жители присутствовали. Пробки это текущие ремонты (дорог - прим. ред.)...Если пробки есть, значит, есть развитие. Развитие - это хорошо", - заявил он.

За деталями он попросил обратиться в местные исполнительные органы.

"Есть специальная организация дорожного движения, это их компетенция", - резюмировал Максат Калиакпаров.

Ранее редакция NUR.KZ публиковала информацию о том, какие участки дорог в Астане перекрыты в связи с масштабным ремонтом и что следует знать водителям.

Масштабный ремонт улиц в Астане ранее разъяснили в управлении транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города. В этом году средним ремонтом планируется охватить более 50 улиц, текущим — более 200 улиц.