"Два приказа акимата – и пробки исчезнут": эксперт рассказал, как избавить Алматы от заторов

Эксперт Руслан Саринов рассказал, как избавить Алматы от пробок. В частности, как разгрузить участок проспекта Аль-Фараби в западном направлении, передает корреспондент NUR.KZ.

Речь идет об участке проспекта Аль-Фараби от улицы Луганского до Жарокова. Избавиться там от пробок можно с помощью "бочки с краской", говорит инженер, экономист и преподаватель логистики Руслан Саринов.

Заторы на данном участке образуются из-за одних и тех же триггеров, которые приводят к снижению скорости отдельных транспортных средств и, как следствие, всего потока, рассказывает эксперт транспортного комитета общественного совета города Алматы.

"К этим триггерам, в первую очередь, относится искусственное сужение основной проезжей части в районе улицы Ходжанова. На этом участке дорога совершает зигзагообразный поворот в объезд ЖК Primavera, вынуждающий транспортные средства снижать скорость.

Дополнительно в разметку дорожного полотна были внесены усложняющие прохождение участка изменения, негативно сказывающиеся на скорости потока: участок выделенной полосы для общественного транспорта, островки безопасности, иные фантомные препятствия", - делится результатами исследования Руслан Саринов.

При этом, отмечает эксперт, при проектировании данного участка в прошлом веке были заложены меры, предотвращающие падение скоростей - достаточная для скоростного маневра ширина полотна и плавность углов поворотов. Но они были утрачены с нанесением разметки, искусственно усложняющей совершение манёвра, говорит эксперт.

"Участок от Луганского до Жарокова по Аль-Фараби рассчитан на пропуск 5-6 тысяч автомобилей в час. В периоды наибольшей нагрузки (с 12 до 21 часа) едва справляется с 2-2,5 тысячами автомобилей в час. Или, принимая промежуток времени ежесуточного затора 9 часов, вместо того, чтобы пропускать 45-50 тысяч автомобилей, участок успевает пропустить не более 18-22 тысяч", - рассчитал эксперт.

Преодолеть проблемный участок протяженностью 7-8 км можно за 8-10 минут. Но у автомобилистов уходит на это от 30 до 45 минут, отмечает эксперт. Каждый водитель и пассажир за это время несут социально-экономические потери, которые в общей сложности превышают 70 млрд тенге в год, заявляет Руслан Саринов.

"Принимая, что в каждом автомобиле находятся по два человека, социально-экономические потери на данном участке составляют:

(45000 авто + 50000 авто)/2 * 2 чел. * (20 мин + 30 мин)/2 / 60 мин = 39 583 человеко-часов в сутки или 14 447 916 человеко-часов в год.

Стоимость человеко-часа в алматинской агломерации составляет около 5 тысяч тенге. Следовательно, социально-экономические потери на данном участке составляют 72,2 млрд тенге в год", - посчитал экономист.

Необходимо упростить разметку, максимально расширив три полосы движения, а также ликвидировать островки безопасности, широкие разделительные полосы и выделенный участок для общественного транспорта, говорит Руслан Саринов. Цена вопроса - бочка краски.

"Какие затраты нужны? Убрать старую разметку, которая там "кружевная" нанесена. Эту красоту убрать и оставить три полосы движения. Примыкание с Ходжанова сделать минимально возможным, потому что Ходжанова - это очень второстепенная улица по отношению к Аль-Фараби", - сообщил Саринов.

Второстепенные по эффективности меры на данном участке включают перенос остановок общественного транспорта на менее сложный участок, а также уменьшение угла левого поворота на участке. Эксперт предлагает сделать его более плавным.

"Дополнительной мерой стабилизации потока будет ликвидация возмущений, вносимых примыканиями потоков со второстепенных улиц: Ходжанова, Шашкина, Маркова, Желтоксан.

Перевод части из них (Ходжанова, Шашкина) в режим одностороннего движения (ответвления) даст положительный результат в виде сохранения высокой скорости потока основного направления и повышения производительности участка", - говорит эксперт.

Увеличившаяся скорость потока и, как следствие, снижение его плотности, позволят сохранить производительность примыкающих участков без потерь, рассказал Саринов.

"У меня есть разработки по всему городу. Пробочный коллапс можно сократить в течение нескольких минут методами логистики - это наука о потоках, в том числе транспортных. А волны суточной миграции - их пики можно снизить до разумного предела, до предела производительности транспортных городских потоков.

Этот вопрос решается в течение нескольких дней. По пробочному и вопросу суточной миграции достаточно будет двух приказов акимата города Алматы - и пробки исчезнут", - считает эксперт.

По расчетам Руслана Саринова, экологическая обстановка ощутимо улучшится, а непродуктивное потребление топлива можно сократить на 500 тонн в день.

"Сотни тысяч людей будут меньше страдать от удушья. И сотни людей останутся живы, потому что в Алматы порядка двух тысяч смертей в год происходят из-за болезней, связанных с загрязнением воздуха", - заключил Саринов.

Свои разработки Руслан Саринов не раз отправлял в акимат Алматы. Представил он идею и на встрече Ерболата Досаева с населением Бостандыкского района, отметив, что уже обращался с этим предложением в управление городской мобильности. Аким Алматы сказал, что посмотрит предложение, а после обсуждения, возможно, даст поручения.

Напомним, ранее сообщалось, что архитекторы затронули проблему алматинских пробок и предложили решение.