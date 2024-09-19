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Уволенные чиновники подали в суд на районного акима в Павлодарской области

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Мужчины в деловых костюмах
Мужчины. Иллюстративное фото: Oleg Elkov / Getty Images

В Павлодарской области уволенные со своих должностей чиновники подали иск к акиму района. Истцов восстановили на работе и компенсировали им моральный вред, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщается в официальном Telegram-канале областного суда, Павлодарский городской суд рассмотрел гражданское дело по иску трех человек к акиму Павлодарского района и ГУ "Аппарат акима Павлодарского района" о признании распоряжений акима незаконными, восстановлении на работе, взыскании заработной платы за время вынужденного прогула и возмещении морального вреда.

Из обстоятельств дела следует, что спор возник по результатам объявления конкурса на вакантную должность руководителя государственно-правового отдела аппарата акима Павлодарского района.

"По причине выявленных нарушений при объявлении конкурса акимом района и департаментом государственной службы по Павлодарской области проведены служебные расследования. По его итогам истцы уволены с занимаемых должностей", - пояснили в суде.

По результатам рассмотрения дела суд установил нарушения порядка объявления конкурса и процедуры самого увольнения истцов.

Решением суда иск был удовлетворен частично. В части признания незаконными распоряжений акима истцам было отказано.

Однако исковые требования о восстановлении на работе и взыскании заработной платы за время вынужденного прогула суд удовлетворил. Моральный вред компенсировали каждому истцу в размере 50 тыс. тенге.

"В связи с нарушением норм Трудового кодекса и Закона "О государственной службе" в адрес акима Павлодарской области вынесено частное определение", - отметили в суде.

Ранее в Жамбылской области руководитель предприятия выиграл суд у работодателя, которым является местный акимат, и был признан незаконно уволенным. Мужчине была выплачена заработная плата за время вынужденного прогула в сумме более 1,6 млн тенге.

Также бывший чиновник подал в суд на акима Карагандинской области. Мужчина был восстановлен на должности руководителя управления по инспекции труда региона.

А в Павлодарской области бывший заместитель директора, получавший зарплату в 800 тыс. тенге, подал иск против своего работодателя, требуя у него более 8 млн тенге.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2163325-uvolennye-chinovniki-podali-v-sud-na-rayonnogo-akima-v-pavlodarskoy-oblasti/

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