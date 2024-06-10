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Павлодарец, получавший зарплату в 800 тыс. тенге, потребовал еще 8 миллионов

Опубликовано:

Несколько пачек денег
Деньги. Иллюстративное фото: Adil Abdrakhmanov / Getty Images

В Павлодарской области бывший заместитель директора подал иск против своего работодателя, требуя у него более 8 млн тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщается в официальном аккаунте суда в Facebook, дело по иску местного жителя к АО о взыскании единовременного поощрения и пени за несвоевременную выплату рассмотрела судебная коллегия по гражданским делам Павлодарского областного суда.

По делу установлено, что стороны состояли в трудовых отношениях с 1 июля 2019 года, когда павлодарца приняли на должность юрисконсульта, а с сентября 2019 года он стал заместителем генерального директора с должностным окладом 300 тыс. тенге в месяц. Дополнительным соглашением должностной оклад был увеличен до 800 тыс. тенге.

"Также соглашением предусмотрено, что заместителю генерального директора выплачивается единовременное поощрение к национальным, государственным праздникам, отмечаемым в Республике Казахстан, и профессиональному празднику - Дню работников кабельной промышленности, в размере 50% должностного оклада", - отметили в суде.

Приказом по личному составу в июле 2023 года трудовой договор был расторгнут по соглашению сторон.

"Истец обратился в суд с иском к ответчику, мотивируя свои требования тем, что АО не выплачены единовременные поощрения к национальным, государственным праздникам в размере 7 475 000 тенге за период с 11 ноября 2020 года по 27 июля 2023 года, а также указывая, что за несвоевременную выплату указанной суммы с ответчика подлежит взысканию и неустойка в сумме 750 380 тенге", - пояснили в суде.

Решением суда первой инстанции иск был удовлетворен частично: с ответчика в пользу истца взыскали сумму единовременных поощрений в размере 1 960 952 тенге и неустойку в сумме 196 850 тенге.

Решение было обжаловано обеими сторонами: истец просил об удовлетворении иска в полном объеме, а ответчик - об отмене решения в части взыскания единовременного поощрения и пени.

Согласно Трудовому кодексу работодатель обязан своевременно и в полном размере выплачивать заработную плату и иные выплаты, предусмотренные нормативными правовыми актами, трудовым, коллективным договорами, актами работодателя.

"Судом первой инстанции не допущено существенных нарушений в применении материального и процессуального закона, поэтому обжалованное решение оставлению без изменения, а апелляционные жалобы сторон - без удовлетворения", - говорится в сообщении суда.

Постановление уже вступило в законную силу.

А в Костанае суд оштрафовал предпринимателя на 380 тыс. тенге за то, что его сотрудница повредила ноготь на работе. При этом сама девушка претензий к работодателю не имела. Предприниматель нарушил ст.187 Трудового кодекса РК (Обязанности работодателя при расследовании несчастных случаев, связанных с трудовой деятельностью).

В Жамбылской области руководитель предприятия выиграл суд у работодателя, которым является местный акимат, и был признан незаконно уволенным. Расторжение трудового договора по инициативе работодателя признали необоснованным, так как сотрудник в указанные периоды находился на больничном.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2114790-pavlodarec-poluchavshiy-zarplatu-v-800-tys-tenge-potreboval-eshche-8-millionov/

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