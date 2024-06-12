"Ехал очень медленно": водитель под наркотиками управлял автобусом в Павлодаре

В Павлодаре полицейские выявили водителя автобуса в наркотическом опьянении. Его привлекли к административной ответственности, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

По информации пресс-службы ведомства, на территории региона проходит республиканское ОПМ "Автобус". Полицейские проверяют техническое состояние автобусов, наличие прохождения предрейсовых медицинских осмотров водителями и регистрационных документов.

Уже пресечены 53 нарушения ПДД водителями общественного транспорта. Большая часть водителей привлечена к ответственности за нарушение правил маневрирования. Еще 13 наказаны за использование сотового телефона за рулем. Выявлено 5 фактов незаконного переоборудования авто и два случая управления транспортом в состоянии опьянения. На штрафную стоянку водворено 5 машин.

"К примеру, по улице Академика Чокина в Павлодаре остановлен автобус Volkswagen, привлекший внимание полиции тем, что водитель ехал очень медленно. Медицинское освидетельствование подтвердило подозрения стражей порядка, водитель действительно управлял транспортом в состоянии наркотического опьянения.

На момент остановки в автобусе пассажиров не было. Водитель привлечен к ответственности. Судом он подвергнут административному аресту сроком на 15 суток. Автотранспорт водворен на специальную штрафную стоянку", - сообщил командир батальона патрульной полиции УП Павлодара Айдар Сламбеков.

Он напомнил, что водители автобусов, осуществляющие пассажирские перевозки, несут большую ответственность за безопасность пассажиров.

Напомним, ранее подростки на авто врезались в столб в центре Павлодара. Их доставили в больницу. Несовершеннолетних 2007 и 2012 годов рождения осмотрели дежурный травматолог и хирург. 12-летний мальчик получил закрытую черепно-мозговую травму и ушибленную рану головы. Он был госпитализирован в травматологическое отделение. Второму подростку диагностировали ушибленную рану головы, лечиться он будет амбулаторно.

Также в Павлодарской области за один день с помощью комплекса "Кибер-шериф" выявили 100 водителей, которые нарушили установленный скоростной режим. Все они были наказаны.