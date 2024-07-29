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Полицейский избежал ареста за пьяное вождение в Усть-Каменогорске

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Мужчина пьет пиво в авто
Пьяный за рулем. Иллюстративное фото: GregorBister / Getty Images

В Усть-Каменогорске сотрудника полиции лишили водительских прав на 7 лет за вождение в нетрезвом виде, передает NUR.KZ со ссылкой на Восточно-Казахстанский областной суд.

Как сообщается в официальном аккаунте суда в Facebook, дело об административном правонарушении по ч.1 ст.608 КоАП (управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии алкогольного опьянения) рассмотрели в Специализированном суде по административным правонарушениям Усть-Каменогорска.

"Являясь сотрудником местной полицейской службы управления полиции Усть-Каменогорска, 13 июля 2024 года в 01.49 в городе управлял транспортным средством марки Hyundai Accent в состоянии алкогольного опьянения", - установил суд.

На судебном заседании полицейский вину не признал.

"Его вина подтверждается материалами дела, заключением медицинского освидетельствования и видеозаписью", - говорится в сообщении суда.

Постановлением суда от 17 июля 2024 года гражданина признали виновным по ч.1 ст.608 КоАП с наложением административного взыскания в виде лишения права управления транспортным средством сроком на 7 лет.

"При этом в силу ч.2 ст.32 КоАП административный арест не применятся к сотрудникам правоохранительных органов", - отметили в суде.

Постановление пока не вступило в законную силу.

В соответствии с ч.1 ст.608 КоАП РК управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения, а равно передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения, влекут административный арест на 15 суток и лишение права управления транспортным средством сроком на 7 лет. 

Ранее стало известно, что в Павлодаре стражи порядка задержали водителя автобуса в наркотическом опьянении. При разговоре полицейский заметил странности в его поведении. Результаты экспертизы подтвердили подозрения.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2141349-policeyskiy-izbezhal-aresta-za-pyanoe-vozhdenie-v-ust-kamenogorske/

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