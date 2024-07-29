Водителя автобуса задержали в Павлодаре из-за странного поведения

В Павлодаре полицейские задержали водителя автобуса в наркотическом опьянении. Административный материал направили в суд, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как сообщает пресс-служба ведомства, ежедневно сотрудниками полиции проводится работа по пресечению фактов управления водителями транспортных средств в состоянии опьянения.

С начала года 787 водителей в состоянии опьянения наказаны в Павлодарской области, из них 324 человека задержали в областном центре.

Так, утром, около 09.15, в Павлодаре у дома 35 по улице Камзина стражи порядка остановили автобус, следовавший по маршруту.

"При разговоре сотрудник полиции заметил странности в поведении водителя. Результаты экспертизы подтвердили подозрения, водитель автобуса находился в состоянии наркотического опьянения. В отношении водителя составлен административный материал, для рассмотрения направлен в суд. Автобус снят с линии", - рассказал командир батальона патрульной полиции УП Павлодара Айдар Сламбеков.

Отметим, что по ч.1 ст.608 КоАП РК управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения, а равно передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения, влекут административный арест на 15 суток и лишение права управления транспортным средством сроком на 7 лет.

Ранее в Павлодаре полицейские остановили автобус Volkswagen, привлекший их внимание тем, что он ехал очень медленно. Медицинское освидетельствование подтвердило подозрения стражей порядка: водитель управлял транспортом в состоянии наркотического опьянения.