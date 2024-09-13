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Замерять автомобильные выбросы начали в Алматы

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Автомобили в пробке
Автомобили. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Спектрометры для контроля автомобильных выбросов заработали в Алматы начали работать в Алматы. В прокуратуре рассказали, для чего они нужны, передает NUR.KZ со ссылкой на надзорный орган.

Как сообщается в Telegram-канале Генпрокуратуры, с инициативой по установке спектрометров ранее выступили специализированная природоохранная прокуратура Алматы и управление окружающей среды.

Поясняется, что спектрометр – это прибор измерения и анализа веществ, содержащихся в выхлопных газах транспортных средств (углекислый газ, оксид углерода, оксиды азота, углеводороды и аммиак), который способен оценивать дымность дизельных автомобилей.

Приборы устанавливаются на противоположных сторонах дороги на узких участках и с помощью световых лучей собирают данные о выхлопах проезжающих автомобилей в режиме реального времени, без необходимости остановки транспортного средства.

"Аналогичные технологии, такие как EDAR (Emissions Detection and Reporting) и OPUS, успешно функционируют в Париже, Лондоне, Берлине, Мадриде, Венеции, Франкфурте и Брюсселе.

Цель проекта заключается в определении среднего значения выхлопов автопарка Алматы и оценке соблюдения экологических стандартов городскими автомобилями", – добавили в прокуратуре.

Подчеркивается, что это должно помочь улучшить экологию в городе.

Отметим, в июле экологи объясняли, что является наибольшим источником загрязнения воздуха в южной столице. Сообщалось, что Минэкологии опубликовало на портале "Открытых НПА" проект концепции развития экологической культуры. Именно в этом документе специалисты рассказали о причинах загрязнения воздуха в Казахстане, в том числе – и в Алматы.

К слову, в Алматы качество воздуха является одной из актуальнейших проблем. Алматинцы нередко жалуются на смог, окутавший мегаполис.

Одной из главных причин загрязнения воздуха ранее горожане и эксперты называли ТЭЦ, которые используют уголь. Несколько лет назад инициативные жители города даже сняли видеоролик о том, как ТЭЦ "убивает" воздух в Алматы.

В октябре 2020 года сообщалось, что все ТЭЦ Алматы переведут на газ.

При этом в прошлом году алматинцы написали петицию на имя президента Касым-Жомарта Токаева, в которой потребовали признать в мегаполисе экологическую катастрофу. Тогда эксперты также заявляли, что 97% выбросов в Алматы приходится на долю теплоэнергетики.

А еще годом ранее в городе проходил санкционированный митинг за чистый воздух. Его главной целю было выразить обеспокоенность состоянием экологии южной столицы.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2160867-spektrometry-dlya-kontrolya-avtomobilnyh-vybrosov-zarabotali-v-almaty/

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