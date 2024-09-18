Прокуратура назвала причины социальной напряженности в Алматинской области
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Частые перебои с электроэнергией и отсутствие стабильного водоснабжения стали причиной социальной напряженности среди жителей Алматинской области, передает NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру региона.
Как сообщается на официальной странице ведомства в Instagram, проблема неоднократно вызывала общественный резонанс. Для ее решения был инициирован проект "Выведение из тени самовольных монополистов".
"Одна из причин тому - монополисты, которые самостоятельно и бесконтрольно устанавливая тарифы, не содержали инженерно-коммунальные в соответствии с законодательством", - отметили в прокуратуре Алматинской области.
В рамках проекта прокуратура Талгарского района уже провела выездные проверки в ряде населенных пунктов, чтобы выявить нарушения и привести коммунальные сети в соответствие с законодательством.
"По результатам выявлено 48 трансформаторов с бесхозными сетями электроэнергии и 20 скважин с сетями водоснабжения. Принятыми мерами 6 трансформаторов и 2 скважины переданы в коммунальную собственность, по остальным внесены исковые требования в суд", - сообщили в ведомстве.
Отмечается, что работа в данном направлении продолжается.
Ранее сообщалось, в Алматинской области многие жители остались без электричества и воды из-за долгов обслуживающих организаций перед ТОО "АлматыЭнергоСбыт".
А с 1 сентября в Алматы подняли тарифы на комуслуги. Повышение коснулось канализации, воды и отопления. Помимо этого, на 1 октября запланировано увеличение стоимости электроэнергии.
Также недавно стало известно о том, что в Казахстане завершена работа по перерасчету стоимости услуг теплоснабжения для некоторых граждан. В итоге потребителям вернут более 768 млн тенге.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2163027-prokuratura-nazvala-prichinu-socialnoy-napryazhennosti-v-almatinskoy-oblasti/