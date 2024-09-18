Top.Mail.Ru

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Прокуратура назвала причины социальной напряженности в Алматинской области

Опубликовано:

Дом в Алматинской области
Населенный пункт. Кадр из видео: instagram.com/almaty_obl_prok

Частые перебои с электроэнергией и отсутствие стабильного водоснабжения стали причиной социальной напряженности среди жителей Алматинской области, передает NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру региона.

Как сообщается на официальной странице ведомства в Instagram, проблема неоднократно вызывала общественный резонанс. Для ее решения был инициирован проект "Выведение из тени самовольных монополистов".

"Одна из причин тому - монополисты, которые самостоятельно и бесконтрольно устанавливая тарифы, не содержали инженерно-коммунальные в соответствии с законодательством", - отметили в прокуратуре Алматинской области.

В рамках проекта прокуратура Талгарского района уже провела выездные проверки в ряде населенных пунктов, чтобы выявить нарушения и привести коммунальные сети в соответствие с законодательством.

"По результатам выявлено 48 трансформаторов с бесхозными сетями электроэнергии и 20 скважин с сетями водоснабжения. Принятыми мерами 6 трансформаторов и 2 скважины переданы в коммунальную собственность, по остальным внесены исковые требования в суд", - сообщили в ведомстве.

Отмечается, что работа в данном направлении продолжается.

Ранее сообщалось, в Алматинской области многие жители остались без электричества и воды из-за долгов обслуживающих организаций перед ТОО "АлматыЭнергоСбыт".

А с 1 сентября в Алматы подняли тарифы на комуслуги. Повышение коснулось канализации, воды и отопления. Помимо этого, на 1 октября запланировано увеличение стоимости электроэнергии.

Также недавно стало известно о том, что в Казахстане завершена работа по перерасчету стоимости услуг теплоснабжения для некоторых граждан. В итоге потребителям вернут более 768 млн тенге.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2163027-prokuratura-nazvala-prichinu-socialnoy-napryazhennosti-v-almatinskoy-oblasti/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie