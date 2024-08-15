Миллионы тенге за отопление вернут потребителям в Казахстане

В Казахстане завершена работа по перерасчету стоимости услуг теплоснабжения для некоторых граждан. В итоге потребителям вернут более 768 млн тенге. Подробности узнали журналисты NUR.KZ.
Не у всех жителей Казахстана установлены приборы учета тепловой энергии. Именно их коммунальные платежи проверили в Комитете по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики РК. По итогу был произведен перерасчет стоимости услуг теплоснабжения.
Дело в том, что по закону субъекты естественных монополий обязаны производить перерасчет стоимости регулируемой услуги по снабжению тепловой энергией с учетом фактической температуры наружного воздуха напрямую потребителям либо, в случае невозможности установления места нахождения потребителя, путем снижения тарифа при оплате за регулируемую услугу по снабжению тепловой энергией.
Возврат средств по результатам перерасчета отразится на лицевых счетах потребителей отдельной строкой в виде аванса (сальдо) в новом отопительном периоде (2024-2025 годов) либо за текущий календарный год.
Всего за прошедший отопительный период 2023-2024 годов субъектами естественных монополий, оказывающими услуги в сфере теплоснабжения, планируется вернуть потребителям, не имеющим приборы учета, 768,2 млн тенге с учетом НДС.
Самая большая сумма возврата зафиксирована в Восточно-Казахстанской области – порядка 354,5 млн тенге. В Алматы перерасчет вышел на сумму более 95 млн тенге, в Астане – на 2,3 млн тенге, а в Шымкенте – на 20,2 млн тенге.
В остальных регионах возврат следующий:
- по области Абай – 13,6 млн тенге;
- по Алматинской области – 18,1 млн тенге;
- по Акмолинской области – 33,5 млн тенге;
- по Атырауской области – 10,7 млн тенге;
- по Актюбинской области – почти 38 млн тенге;
- по Жамбылской области – 15,1 млн тенге;
- по области Жетісу – 6,1 млн тенге;
- по Западно-Казахстанской области – 1,2 млн тенге;
- по Костанайской области – почти 32 млн тенге;
- по Кызылординской области – около 39 млн тенге;
- по Мангистауской области – почти 61 млн тенге;
- по Павлодарской области – 4,1 млн тенге;
- по Северо-Казахстанской области – 24,1 млн тенге;
- по Туркестанской области – 23,64 тыс. тенге.
При этом для потребителей области Ұлытау и Карагандинской области применяется иной подход, так как стоимость регулируемой услуги по снабжению тепловой энергией производится в соответствии с учетом фактической температуры наружного воздуха.
|Контакты региональных департаментов Комитета по регулированию естественных монополий для дополнительных вопросов
|Регион
|Контактный телефон
|Астана
|(7172) 36-11-52
|Алматы
|(727) 279-31-39
|Шымкент
|(7252) 32-15-05
|область Абай
|(7222) 52-17-91
|Акмолинская область
|(7162) 50-43-63
|Алматинская область
|(7273) 05-91-29
|Атырауская область
|(7122) 21-10-38
|Актюбинская область
|(7132) 55-73-38
|Восточно-Казахстанская область
|(7232) 61-04-88
|Жамбылская область
|(7262) 45-94-68
|Западно-Казахстанская область
|(7112) 24-01-76
|Карагандинская область
|(7212) 41-18-27
|Костанайская область
|(7142) 54-28-76
|Кызылординская область
|(7242) 26-22-93
|Мангистауская область
|(7292) 43-84-11
|Павлодарская область
|(7182) 32-12-02
|Северо-Казахстанская область
|(7152) 53-42-55
|Туркестанская область
|(7253) 35-30-12
|область Ұлытау
|(7102) 76-07-24
|область Жетісу
|(7282) 24-28-05
В комитете также отметили, что установка приборов учета тепловой энергии позволяет оплачивать услуги теплоснабжения только за фактически потребленный объем тепловой энергии, при этом позволяя исключить возможную переплату в отопительный сезон. На сегодняшний день уровень приборизации многоквартирных жилых домов в стране составляет порядка 75%.
Напомним, в 2024 году именно коммунальные услуги сильнее всего подорожали в стране. Например, только по итогам зимы центральное отопление в Казахстане выросло в цене сразу на 30,9% за год.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/fines-and-taxes/2149293-kazahstancam-vernut-milliony-tenge-za-otoplenie/