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Миллионы тенге за отопление вернут потребителям в Казахстане

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Семья считает расходы
Семейная пара. Иллюстративное фото: skynesher/Getty Images

В Казахстане завершена работа по перерасчету стоимости услуг теплоснабжения для некоторых граждан. В итоге потребителям вернут более 768 млн тенге. Подробности узнали журналисты NUR.KZ.

Не у всех жителей Казахстана установлены приборы учета тепловой энергии. Именно их коммунальные платежи проверили в Комитете по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики РК. По итогу был произведен перерасчет стоимости услуг теплоснабжения.

Дело в том, что по закону субъекты естественных монополий обязаны производить перерасчет стоимости регулируемой услуги по снабжению тепловой энергией с учетом фактической температуры наружного воздуха напрямую потребителям либо, в случае невозможности установления места нахождения потребителя, путем снижения тарифа при оплате за регулируемую услугу по снабжению тепловой энергией.

Возврат средств по результатам перерасчета отразится на лицевых счетах потребителей отдельной строкой в виде аванса (сальдо) в новом отопительном периоде (2024-2025 годов) либо за текущий календарный год.

Всего за прошедший отопительный период 2023-2024 годов субъектами естественных монополий, оказывающими услуги в сфере теплоснабжения, планируется вернуть потребителям, не имеющим приборы учета, 768,2 млн тенге с учетом НДС.

Самая большая сумма возврата зафиксирована в Восточно-Казахстанской области – порядка 354,5 млн тенге. В Алматы перерасчет вышел на сумму более 95 млн тенге, в Астане – на 2,3 млн тенге, а в Шымкенте – на 20,2 млн тенге.

В остальных регионах возврат следующий:

  • по области Абай – 13,6 млн тенге;
  • по Алматинской области – 18,1 млн тенге;
  • по Акмолинской области – 33,5 млн тенге;
  • по Атырауской области – 10,7 млн тенге;
  • по Актюбинской области – почти 38 млн тенге;
  • по Жамбылской области – 15,1 млн тенге;
  • по области Жетісу – 6,1 млн тенге;
  • по Западно-Казахстанской области – 1,2 млн тенге;
  • по Костанайской области – почти 32 млн тенге;
  • по Кызылординской области – около 39 млн тенге;
  • по Мангистауской области – почти 61 млн тенге;
  • по Павлодарской области – 4,1 млн тенге;
  • по Северо-Казахстанской области – 24,1 млн тенге;
  • по Туркестанской области – 23,64 тыс. тенге.

При этом для потребителей области Ұлытау и Карагандинской области применяется иной подход, так как стоимость регулируемой услуги по снабжению тепловой энергией производится в соответствии с учетом фактической температуры наружного воздуха.

Контакты региональных департаментов Комитета по регулированию естественных монополий для дополнительных вопросов
Регион Контактный телефон
Астана (7172) 36-11-52
Алматы (727) 279-31-39
Шымкент (7252) 32-15-05
область Абай (7222) 52-17-91
Акмолинская область (7162) 50-43-63
Алматинская область (7273) 05-91-29
Атырауская область (7122) 21-10-38
Актюбинская область (7132) 55-73-38
Восточно-Казахстанская область (7232) 61-04-88
Жамбылская область (7262) 45-94-68
Западно-Казахстанская область (7112) 24-01-76
Карагандинская область (7212) 41-18-27
Костанайская область (7142) 54-28-76
Кызылординская область (7242) 26-22-93
Мангистауская область (7292) 43-84-11
Павлодарская область (7182) 32-12-02
Северо-Казахстанская область (7152) 53-42-55
Туркестанская область (7253) 35-30-12
область Ұлытау (7102) 76-07-24
область Жетісу (7282) 24-28-05

В комитете также отметили, что установка приборов учета тепловой энергии позволяет оплачивать услуги теплоснабжения только за фактически потребленный объем тепловой энергии, при этом позволяя исключить возможную переплату в отопительный сезон. На сегодняшний день уровень приборизации многоквартирных жилых домов в стране составляет порядка 75%.

Напомним, в 2024 году именно коммунальные услуги сильнее всего подорожали в стране. Например, только по итогам зимы центральное отопление в Казахстане выросло в цене сразу на 30,9% за год.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/fines-and-taxes/2149293-kazahstancam-vernut-milliony-tenge-za-otoplenie/

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