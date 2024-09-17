Многие жильцы Алматинской области остались без света и воды из-за многомиллионных долгов

В Алматинской области многие жители остались без электричества и воды из-за долгов обслуживающих организаций перед ТОО "АлматыЭнергоСбыт", передает NUR.KZ.

Акимат Алматинской области на своей странице в Instagram опубликовал сообщение о мерах, которые сейчас принимают для возобновления электроснабжения в нескольких населенных пунктах.

Сообщается, что в Иргелинском и Айтейском сельских округах, а также в городе Каскелен временно введено ограничение подача электроэнергии в ряде жилых массивов и комплексов, таких как ЖМ "Асыл Арман", ЖК "Омирзак", ЖК "Карлыгаш", ЖК "Алтын ауыл".

"Отключение электроэнергии связано с наличием крупной задолженности перед ТОО "АлматыЭнергоСбыт" со стороны обслуживающих организаций - ТОО "BeyAzhTrans" (278 164 019 тенге) и ГКП "Таусамалы кызмет" (14 000 000 тенге)", - объяснили в акимате.

В акимате добавили, что местные исполнительные органы ведут активную работу с руководством ТОО "BeyAzhTrans" по скорейшему урегулированию ситуации с задолженностью и восстановлению электроснабжения.

По информации на сайте "АлматыЭнергоСбыт", ТОО обеспечивает электроэнергией более 3,5 млн жителей и более 38 тыс. предприятий Алматы и Алматинской области. Входит в группу компаний АО "Самрук-Энерго".

Ранее мы писали, что жители Усть-Каменогорска пожаловались на частые отключения электричества, из-за чего в домах пропадает и вода. В акимате прокомментировали ситуацию и заявили, что во всем виноваты вора. По словам замакима города, с 2008 года было построено 40 электрических подстанций. А вот заселяться в дома начали лишь несколько лет спустя. Но за время бездействия трансформаторные будки разграбили.

Ранее на проблемы с электричеством жаловались и жители Караганды - горожане заявили, что электричество в городе отключают практически каждый день. Коммунальщиков на это сообщили, что сети устарели на 73% - линии не выдерживают нагрузку.