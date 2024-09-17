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Похолодание до 1 градуса и дожди обещают в мегаполисах Казахстана во вторник

Опубликовано:

Человек с зонтом идет по улице
Дождь. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Во вторник, 17 сентября, в Алматы и Шымкенте ожидаются дожди, а в Астане прогнозируют похолодание до 1 градуса. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

Сегодня в Алматы обещают небольшой дождь. Температура днем поднимется до 18 градусов, а ночью опустится до 10 градусов. Скорость ветра составит 4,0 м/с.

Жителям Астаны прогнозируют ясную погоду без осадков. Днем воздух прогреется до 13 градусов, ночью температура снизится до 1 градусов. Скорость ветра – 7,1 м/с.

В Шымкенте сегодня, как и в Алматы, ожидается небольшой дождь. В дневное время столбики термометров поднимутся до 25 градусов, ночью опустятся до 16 градусов. Скорость ветра будет на уровне 8,9 м/с.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2162091-poholodanie-do-1-gradusa-i-dozhdi-obeshchayut-v-megapolisah-kazahstana-vo-vtornik/

Автор: Кристина Кривцанова

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Похолодание до 1 градуса и дожди обещают в мегаполисах Казахстана во вторник

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