Заморозки и буря: штормовое предупреждение объявили в ряде регионов Казахстана

Штормовое предупреждение объявили из-за ухудшения погодных условий в ряде областей Казахстана, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

17 сентября днем на юге, в горных районах Алматинской области ожидается гроза. Ветер северо-западный с переходом на северо-востчоный на юге, в горных районах порывы 18-23, временами 28 м/с. На севере, западе области сохранится чрезвычайная пожарная опасность. А в Алматы - вечером гроза.

17-18 сентября ночью на севере, востоке Павлодарской области прогнозируют заморозки 3 градуса.

В Мангистауской области - ветер северо-восточный на северо-западе области порывы 15-20 м/с. По области сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

Предстоящей ночью и утром на западе, севере Костанайской области ожидается туман. Ветер северо-восточный, восточный на юге области порывы 15-20 м/с. Ночью на востоке области заморозки 2 градуса. На юге области сохранится высокая пожарная опасность.

Также ночью и утром на западе, севере, востоке Северо-Казахстанской области будет туман. Ночью на севере, востоке области ожидают заморозки 3 градуса.

17 сентября днем на юге, западе, в горных и предгорных районах Туркестанской области возможна гроза, на севере области пыльная буря. Ветер юго-западный на севере, западе, в горных и предгорных районах области 15-20 м/с. На большей части области сохранится чрезвычайная (5 класс) пожарная опасность.

Ночью и утром на севере, востоке Акмолинской области ожидается туман. Ветер северо-восточный, восточный утром и днем на западе, юге, востоке области порывы 15-20 м/с. Ночью на севере, востоке области заморозки 3 градуса.

Завтра в Атырауской области усилится ветер восточный, северо-восточный днем на западе, юге области порывы 15-20 м/с. На большей части сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

17 сентября в Астане ночью ожидается на поверхности почвы заморозки 1 градус.

Предстоящей ночью на юге, днем на большей части Актюбинской области усилится ветер северо-восточный - порывы 15-20 м/с. На большей части области сохранится высокая, на юге чрезвычайная пожарная опасность.

Во вторник на севере, востоке Восточно-Казахстанской области ожидаются осадки (дождь, снег), ночью и утром туман. Ветер западный, северо-западный ночью на северо-западе области, днем на большей части области 15-20, порывы 25 м/с. Ночью на севере, востоке области - заморозки 4 градуса. На западе, юге, в центре области сохранится высокая пожарная опасность.

В области Абай тоже усилится ветер северный, северо-восточный ночью на юге области, днем на большей части области 15-20, порывы 23-28 м/с. Ночью на востоке, в центре области пообещали заморозки 3 градуса. На юге области сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

Завтра днем на востоке, западе, в центре Кызылординской области ожидается гроза. Днем в центре области пыльная буря. Ветер северо-восточный ночью в центре, на востоке области 15-20 м/с, днем на большей части области 15-20, в центре области 25 м/с. На большей части области сохранится чрезвычайная пожарная опасность, на северо-востоке, северо-западе области высокая пожарная опасность.

В Западно-Казахстанской области - ветер северо-восточный, восточный днем на юге, востоке области порывы 15-20 м/с. На севере, северо-востоке области сохранится высокая пожарная опасность, на большей части области сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

А в Карагандинской области ожидается ветер северо-восточный, на западе, востоке, в центре области порывы 15-20, на юге области 23 м/с. Ночью на востоке области на поверхности почвы будут заморозки 2 градуса. На западе, в центре области сохранится высокая пожарная опасность, на востоке области чрезвычайная пожарная опасность.

17 сентября в области Ұлытау ожидается ветер северо-восточный, восточный на севере, юге, в центре области порывы 15-20 м/с. На большей части области сохранится высокая пожарная опасность, на севере, юге области чрезвычайная пожарная опасность.

На западе, севере, в центре области Жетісу тоже ожидается ветер северо-восточный - порывы 15-20, днем в районе Алакольских озер временами 23-28 м/с.