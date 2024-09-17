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Наводнения в Европе: "Болашак" обратился к казахстанским студентам

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Наводнения в Центральной Европе
Наводнения в Центральной Европе. Фото: Daniel Mihailescu/Getty Images

Из-за неблагоприятных погодных условий в Центральной и Восточной Европе центр международных программ "Болашак" обратился к казахстанским студентам, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу.

Как сообщает АО "Центр международных программ" в Telegram-канале, в связи с неблагоприятными погодными условиями, вызванными штормом "Борис" в Центральной и Восточной Европе, "Болашак" внимательно отслеживает ситуацию и на связи со стипендиатами, обучающимися в регионе.

"Шторм затронул Польшу, Чехию, Австрию, Словакию и Венгрию - страны, в которых по программе "Болашак" и научным стажировкам находятся 15 граждан Казахстана. Все стипендиаты уведомлены о мерах безопасности и следуют рекомендациям местных властей.

На данный момент информации о пострадавших среди наших студентов нет, на связи с ними наши кураторы. Призываем соблюдать все меры предосторожности и быть на связи для вашей безопасности", - говорится в сообщении.

Напомним, в конце прошлой недели сообщалось, что в странах Центральной Европы начались масштабные наводнения, вызванные сильными дождями, которые идут в последние дни. По данным русской службы BBC, на тот момент в Румынии в результате стихийного бедствия погибли четыре человека, наводнения уже начались в Польше, их также ожидают в Чехии, Австрии и Германии.

Позже сообщалось, что аварийные службы в вышеуказанных странах укрепляют защитные сооружения для борьбы с наводнениями. От воды пострадали тысячи домов.

Накануне стало известно, что число погибших в результате наводнений, обрушившихся на Центральную Европу в минувшие выходные, достигло 16 человек и продолжает расти. В понедельник новые жертвы были зарегистрированы в Чехии, Польше и Австрии; на востоке Румынии под воду ушли целые деревни

В мае этого года мы также писали, что разрушительное наводнение обрушилось на Индонезию. Тогда погибло более 40 человек. Позже стало известно, что число погибших в данном наводнении достигло 78 человек.

В апреле проливные дожди и наводнения временно парализовали Дубай - аэропорты приостановили вылеты, сотни пассажиров были вынуждены оставаться на ночь. В соседнем Омане из-за большой воды погибли люди.

В том же месяце наводнение случилось в одной из самых густонаселенных провинций Китая Гуандун. Почти 60 тысяч человек были эвакуированы из своих домов.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2162463-navodneniya-v-evrope-bolashak-obratilsya-k-kazahstanskim-studentam/

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