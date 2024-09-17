Холодную воду отключат некоторым жителям Алматы в четверг

Ряд зданий и жилых домов в Бостандыкском районе отключат на день от холодной воды. Ограничения связаны с вводом в эксплуатацию нового водопровода, передает NUR.KZ со ссылкой на "Алматы Су".

19 сентября с 09:00 до 17:00 отключат холодную воду в жилых домах и иных зданиях, расположенных в Бостандыкском районе по улице Жарокова от улицы Утепова до проспекта Тимирязева, а также на территории КЦДС "Атакент".

Ограничения холодного водоснабжения в названном городском секторе необходимы для ввода в эксплуатацию нового водопровода, сообщается в Instagram-профиле "Алматы Су".

Ранее в акимате сообщали, что в Алматы до середины октября перекрыли полосу движения улицы Бекмаханова в связи с началом работ по строительству сетей водоснабжения и водоотведения.

Кроме того, сегодня до 22:00 движение автотранспорта в Бостандыкском районе будет закрыто по бульвару Бухар Жырау от улицы Байтурсынова до Маркова. Меры были введены в связи с работами по устранению повреждения на сетях теплоснабжения, которое было выявлено в период гидравлический испытаний.

Недавно в акимате рассказывали, когда алматинцам в домах дадут отопление. Согласно правилам подготовки и прохождения отопительного сезона, поэтапное подключение объектов начинается на основании постановления уполномоченного органа при достижении на территории города устойчивой среднесуточной температуры наружного воздуха +8 градусов и ниже в течение пяти суток.

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