Top.Mail.Ru

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Холодную воду отключат некоторым жителям Алматы в четверг

Опубликовано:

Кран на кухне
Кран. Иллюстративное фото: Denis Shevchuk / Getty Images

Ряд зданий и жилых домов в Бостандыкском районе отключат на день от холодной воды. Ограничения связаны с вводом в эксплуатацию нового водопровода, передает NUR.KZ со ссылкой на "Алматы Су".

19 сентября с 09:00 до 17:00 отключат холодную воду в жилых домах и иных зданиях, расположенных в Бостандыкском районе по улице Жарокова от улицы Утепова до проспекта Тимирязева, а также на территории КЦДС "Атакент".

Ограничения холодного водоснабжения в названном городском секторе необходимы для ввода в эксплуатацию нового водопровода, сообщается в Instagram-профиле "Алматы Су".

Ранее в акимате сообщали, что в Алматы до середины октября перекрыли полосу движения улицы Бекмаханова в связи с началом работ по строительству сетей водоснабжения и водоотведения.

Кроме того, сегодня до 22:00 движение автотранспорта в Бостандыкском районе будет закрыто по бульвару Бухар Жырау от улицы Байтурсынова до Маркова. Меры были введены в связи с работами по устранению повреждения на сетях теплоснабжения, которое было выявлено в период гидравлический испытаний.

Недавно в акимате рассказывали, когда алматинцам в домах дадут отопление. Согласно правилам подготовки и прохождения отопительного сезона, поэтапное подключение объектов начинается на основании постановления уполномоченного органа при достижении на территории города устойчивой среднесуточной температуры наружного воздуха +8 градусов и ниже в течение пяти суток.

Также мы писали, что в Алматы выросли тарифы на комуслуги.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2162347-holodnuyu-vodu-otklyuchat-nekotorym-zhitelyam-almaty-v-chetverg/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie