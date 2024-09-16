Дожди пообещали на этой неделе в Алматы

Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Алматы в ближайшие 7 дней, с 16 по 22 сентября. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

Свежая публикация по теме: Теплые осенние дни пообещали в Шымкенте на неделе

16 сентября в Алматы будет переменная облачность. Температура в среднем составит +17 градусов. Днем воздух может прогреться до +25 градусов, но ночью температура опустится до +7 градусов. Скорость ветра составит 2,8 м/с.

17 сентября ожидается сильный дождь. Температура составит около +14 градусов. Максимальная температура составит +18 градусов, а минимальная составит +11 градусов. Скорость ветра составит до 3,9 м/с.

18 сентября прогнозируется переменная облачность. Средняя температура - в районе +16 градусов. Днем температура поднимется до +20 градусов, а ночью опустится до +11 градусов. Скорость ветра составит 2,8 м/с.

19 сентября в Алматы обещают небольшой дождь. Температура в среднем - около +20 градусов. Максимально температура поднимется до +25 градусов, а опуститься может до +15 градусов. Скорость ветра будет равняться 2,5 м/с.

20 сентября вновь будет небольшой дождь. Среднесуточная температура составит +21 градус. Днем воздух прогреется до +26 градусов, а ночью похолодает до +18 градусов. Скорость ветра составит 3,5 м/с.

21 сентября обещают ясную погоду без осадков. Температура в среднем остановится на отметке +21 градус. Максимальная температура составит +26 градусов, минимальная - в районе +16 градусов. Прогнозируемая скорость ветра – 3,0 м/с.

22 сентября, по прогнозам, ожидается переменная облачность. Средняя температура составит +22 градуса. Воздух может прогреться и до +26 градусов, но ночью похолодает до плюс 17 градусов. Скорость ветра составит 1,9 м/с.