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Снег ожидается в одном из регионов Казахстана

Опубликовано:

Мужчина с зонтом
Первый снег. Иллюстративное фото: d3sign/Getty Images

Штормовое предупреждение объявили 16 сентября в ряде регионов Казахстана из-за плохих погодных условий, передает NUR.KZ со ссылкой на РГП "Казгидромет".

Завтра, 16 сентября ночью на севере Северо-Казахстанской области на поверхности почвы ожидаются заморозки 2 градуса. Днем на западе, юге Павлодарской области прогнозируется ветер до 20 м/с.

16 сентября в Западно-Казахстанской области сохранится высокая пожарная опасность, на большей части области сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

Туман обещают синоптики 16-17 сентября в горных районах Жамбылской области. В Таразе днем ожидается гроза.

Завтра в Алматинской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

16 сентября ночью на севере Восточно-Казахстанской области ожидаются осадки (дождь, снег), ночью и утром на севере, востоке области туман. Ночью на востоке, в центре области ожидаются заморозки 2 градуса.

В области Абай завтра ожидается туман. Ночью на востоке, в центре области ожидаются заморозки 2 градуса. На юге области сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

16 сентября в Мангистауской области сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

Высокая пожарная опасность завтра сохранится также в Актобе и Актюбинской области.

Завтра утром и днем на юге, востоке Костанайской области ожидается гроза. Ночью и утром на западе, севере области ожидается туман. На юге области сохранится высокая пожарная опасность.

Грозу синоптики обещают и в Карагандинской области. На западе, в центре области сохранится высокая пожарная опасность, на востоке области чрезвычайная пожарная опасность.

16 сентября днем в центре Кызылординской области ожидается пыльная буря.

В Акмолинской области завтра обещают туман. Ночью на севере области на поверхности почвы заморозки 1 градус.

16 сентября днем на севере Туркестанской области ожидается пыльная буря. На большей части области сохранится чрезвычайная (5 класс) пожарная опасность.

В области Ұлытау завтра также сохранится высокая пожарная опасность, на севере, юге области чрезвычайная пожарная опасность.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2161567-sneg-ozhidaetsya-v-odnom-iz-regionov-kazahstana/

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