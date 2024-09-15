Дождь обещают в одном из мегаполисов Казахстана в воскресенье

В воскресенье, 15 сентября, в Астане прогнозируют дождь, а в Алматы и Шымкенте теплую погоду без осадков. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

Сегодня в Алматы ожидается чистое небо. Температура днем поднимется до 22 градусов, а ночью опустится до 9 градусов. Скорость ветра составит 2,3 м/с.

Жителям Астаны синоптики прогнозируют небольшой дождь. Днем воздух прогреется до 17 градусов, а ночью температура снизится до 11 градусов. Скорость ветра - 6,7 м/с.

А в Шымкенте сегодня обещают облачную погоду. В дневное время столбики термометров поднимутся до 30 градусов, ночью опустятся до 14 градусов. Скорость ветра будет на уровне 3,6 м/с.