Прохладная погода ожидается в Астане на этой неделе

Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Астане в ближайшие 7 дней, с 16 по 22 сентября. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

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16 сентября в Астане ясная погода без осадков. Температура в среднем составит +8 градусов. Днем воздух может прогреться до +12 градусов, но ночью температура опустится до +5 градусов. Скорость ветра составит 8,8 м/с.

17 сентября вновь ожидается ясная погода. Температура составит около +8 градусов. Максимальная температура составит +13 градусов, а минимальная - в райне +3 градусов. Скорость ветра составит до 7,4 м/с.

18 сентября - снова без осадков. Средняя температура составит +10 градусов. Днем температура поднимется до +16 градусов, а ночью опустится до +4 градусов. Скорость ветра составит 5,8 м/с.

19 сентября в Астане обещают переменную облачность. Температура в среднем будет на отметке +12 градусов. Максимально температура поднимется до +18 градусов, а опуститься может до +6 градусов. Скорость ветра будет равняться 5,7 м/с.

20 сентября ожидается небольшой дождь. Среднесуточная температура - в районе +14 градусов. Днем воздух прогреется до +20 градусов, а ночью похолодает до +10 градусов. Скорость ветра составит 4,3 м/с.

21 сентября - ясная погода. Температура в среднем остановится на отметке +14 градусов. Максимальная температура составит +19 градусов, минимальная в районе +9 градусов. Прогнозируемая скорость ветра – 5,6 м/с.

22 сентября, по прогнозам, ожидается переменная облачность. Средняя температура составит +15 градусов. Воздух может прогреться и до +17 градусов, но ночью похолодает до +10 градусов. Скорость ветра составит 6,4 м/с.