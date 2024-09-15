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Еще один участок "Кульджинки" перекроют на ночь в Алматы

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Работы на Кульджинском тракте
Работы на Кульджинском тракте. Фото: пресс-служба акимата Алматы

До утра 16 сентября планируется перекрыть еще один участок Кульджинского тракта. О временном ограничении сообщили в пресс-службе АО "НК «КазАвтоЖол", передает NUR.KZ.

"АО "НК «КазАвтоЖол" сообщает, что с 20:00 15 сентября до 7:00 16 сентября будет перекрыт участок Кульджинского тракта (км 14-16,5) в связи с проведением среднего ремонта автодороги республиканского значения "Алматы - Коктал - Шонжы - Хоргос".

Движение на данном участке будет организовано по реверсивной схеме в течение 11 часов. Работы будут проводиться на восточной стороне дороги, проезд обеспечен однополосным движением", - говорится в сообщении "КазАвтоЖол" в Telegram-канале.

Отмечается также, что в дальнейшем, в ходе ремонтных работ в населенных пунктах вдоль Кульджинского тракта, возможны временные ограничения движения.

Схема перекрытого участка
Перекрытый участок Кульджинского тракта. Схема: t.me/qazavtojol

Ранее сообщалось, что реконструкция проезжей части Кульджинского тракта завершится раньше заявленного срока. В управлении городской мобильности планируют полностью открыть движение по всем полосам 14 сентября.

Напомним, реконструкция Кульджинского тракта стартовала 4 июня.

В акимате говорили, что, несмотря на реконструкцию, перекрывать движение на тракте не будут - работы будут поделены на три этапа: по западной стороне дороги, по центральной части и по восточной. При этом на каждом этапе будет обеспечено движение по двум полосам в оба направления.

При этом в августе движение временно перекрывалось на участке от транспортной развязки Рыскулова - Кульджинский тракт до транспортной развязки Халиуллина - Кульджинский тракт.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2161561-eshche-odin-uchastok-kuldzhinki-perekroyut-na-noch-v-almaty/

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